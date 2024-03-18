Fransız milletvekilinden Portes: "Apartheid (ırkçı) İsrail’i boykot edin"

Fransa'da muhalif Solcu Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) milletvekili Thomas Portes, İsrail'in saldırıları nedeniyle sivil can kayıplarının her geçen gün arttığı ve bölgedeki insani krizin felaket boyutuna ulaştığı Gazze için, İsrail'e destek veren şirketlerin boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Fransa'da Gazze'ye verdiği destek ile öne çıkan LFI'nın önde gelen isimlerinden Portes, X sosyal medya hesabından boykot edilmesi gereken şirketlerin logolarının olduğu bir afiş paylaştı. "Apartheid (ırkçı) İsrail’i boykot edin", "Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi son bulsun", "Geri dönüş Filistinlilerin hakkıdır" yazılı afişte aralarında ünlü spor ayakkabı markası, süpermarket ve sigorta şirketinin de yer aldığı çok sayıda logo yer aldı. AA

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