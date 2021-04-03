Fransız Senatörden o tasarıya tepki

Fransız Senatör Esther Benbassa, Senato’da görüşülen “ayrılıkçı” yasa tasarısının, “Müslümanlara karşı şiddetli saldırı” olduğunu söyledi.

Fransız Senatör Esther Benbassa, Senato’da görüşülen “ayrılıkçı” yasa tasarısının, “Müslümanlara karşı şiddetli saldırı” olduğunu belirtti. Yeşiller Partisi Senatörü Benbassa, meclis televizyon kanalı LCP’de “ayrılıkçı” yasa tasarısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin Senato’da son günlerde tasarıya ilişkin onayladığı kararlarla 2022’de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlandığını ifade eden Benbassa, LR’nin sağ ve aşırı sağcıların oylarını toplamaya çalıştığını belirtti. Benbassa, tasarıya ilişkin, “Beni şahsen şoke eden (bu tasarının) Müslümanlara karşı şiddetli saldırı olmasıdır. Kimi zaman rahatsız oluyorum.” dedi. Benbassa, tasarının Müslümanları hedef aldığını vurguladı.

Kavram karmaşası yaşıyorlar

Bir soru üzerine, Müslümanların içine kapanık yaşamadıklarının söylenemeyeceğini ancak bu tasarıyla içlerine daha fazla kapanacaklarını dile getiren Benbassa, bütün Müslümanların “İslâmcı” olmadığını söyledi. İstanbul doğumlu Benbassa, Fransızların zihinlerinde “Müslüman, İslâmcı, radikal İslâmcı ve siyasal İslâm” kavramları arasında karışıklık olduğunu kaydetti. Benbassa, “Okullarda başörtüsü yasağına ilişkin yasalar var. Şimdi niye 18 yaşından küçük kişilere başörtüsü yasağı getiriyoruz. Tesettür mayo ile ilgili kararı havuzların yönetimi vermeli. Bunun kararını Senato vermemeli.” dedi. Ulusal Meclis’te 16 Şubat’ta kabul edilen tasarı, Senato’da yapılacak oylama sonrası Meclis’te ikinci kez oylanacak. Senato’da yasa tasarısına, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin ve 18 yaşından küçük kızların kamuya açık alanlarda başörtüsü takmalarını, havuzlarda tesettür mayonun giyilmesini yasaklayan maddelerin eklenmesi kararlaştırılmıştı.

Irkçılık tasarısı

Fransız Senatosu, ülkede yaşayan ve “cumhuriyetin ilkele- rine açık şekilde karşı çıkan” yabancılara oturum belgesi veril- memesi veya yenilenmemesi yönündeki maddenin “ayrılıkçı” yasa tasarısına eklenmesine karar verdi. Senato’da, Müslümanları eleştirdiği gerekçesiyle eleştirilen tasarının görüşmeleri devam edilirken, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) tasarıya yeni bir maddenin eklenmesi teklif etti. Senatörler, maddenin tasarıya eklenmesini kabul etti. Merkez sol Sosyalist Partisi (PS) Senatörü Marie-Pierre de La Gontrie, yabancılar hukukunun karmaşık olduğunu belirterek, “(Söz konusu maddenin) hukukî çerçevesi belirsiz, keyfi kararlara ve bazılarına göre özellikle idarî makamların keyfi değerlendirmelerine yol açıyor. (Bu madde) Anayasaya uygunluk açısından sorun da teşkil ediyor.” ifadesini kullandı.