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27 OCAK 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

Gazze, Batı’nın 'ahlâkî üstünlüğünün' de mezarı oldu

27 Ocak 2025, Pazartesi 01:22
Dünya liderlerine ev sahipliği yapan Oxford Union’da konuşma yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, insanlığa karşı işlediği suçlardan ötürü Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından arandığını, İsrail'in de Gazze’de soykırım yapıldığı gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılandığını hatırlattı.

Ali Babacan, bir zamanlar yüceltilen, insan hakları, özgürlükler ve hukukun üstünlüğü değerlerinin, Batılı hükümetlerin kendi eliyle yok edildiğini görmenin çok üzücü olduğunu dile getirerek, “Artık bu hükümetlerin, hukukun üstünlüğünü ve uluslararası mahkemelerin süreçlerini destekleyip desteklemeyeceğinden emin olamıyoruz bile. Gazze, yalnızca isimsiz ve masum çocukların mezarlığı değil, aynı zamanda Batı’nın ahlâkî üstünlüğünün de mezarı oldu” dedi.

Ankara - Anka

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Trump’dan İsrail’e destek

İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın, yaklaşık bir tonluk MK-84 bombalarının İsrail’e gönderilmesi yönündeki engeli kaldırdığını öne sürdü. Axios’un haberinde, adını vermek istemeyen İsrailli yetkililerin, Joe Biden yönetimi tarafından İsrail’e transferine engel konulan MK-84 bombalarına ilişkin iddiası yer aldı.

Yetkililer Trump’ın, Savunma Bakanlığı’na (Pentagon), depoda bulunan ve yaklaşık bir ton ağırlığındaki bombaların transferi konusundaki engeli kaldırma talimatı verdiğini öne sürdü. Yetkililer, söz konusu yaklaşık 1800 bombanın ilerleyen günlerde İsrail’e doğru yola çıkacağını iddia etti.

Ankara - aa

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