Gazze'de 1206 aile nüfustan silindi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 1 yıldır Gazze'de sürdürdüğü soykırımda ailelere dönük 6 bin 587 katliam işlediği belirtildi.

Korkunç soykırım Açıklamada, bir yıldır devam eden soykırım sırasında 1206 ailenin tüm fertlerinin öldüğü ve bu ailelerin nüfustan silindiği, 2 bin 271 ailenin sadece bir ferdinin, 3 bin 110 ailenin ise birden fazla ferdinin hayatta kaldığı aktarıldı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 2 Ekim'de yapılan açıklamada, 902 ailenin nüfustan tamamen silindiği belirtilmişti. AA

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