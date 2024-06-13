Gazze’de 3 bin çocuk ölüm riskiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail’in Gazze’nin güneyindeki Refah kentine saldırıları nedeniyle yetersiz beslenen yaklaşık 3 bin çocuğun ailelerinin gözleri önünde ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

UNICEF’ten, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana insanlık felaketine yol açtığı Gazze’deki saldırılarının çocuk ölümleri üzerindeki etkisine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Gazze’nin orta ve güney kısımlarında yapılan yetersiz beslenme taramalarından elde edilen ilk sonuçlara göre orta ve şiddetli yetersiz beslenme vakalarının Mayıs’ın ikinci haftasından bu yana arttığı belirtildi. Açıklamada, yetersiz beslenen yaklaşık 3 bin çocuğun, İsrail’in Refah’a saldırısı sonucu tedaviden mahrum bırakılması nedeniyle ailelerinin gözleri önünde ölme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. AA

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