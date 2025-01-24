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Gazze'de 38 bin çocuk yetim kaldı! - 1 milyon çocuğun psiko-sosyal desteğe ihtiyacı var!

24 Ocak 2025, Cuma 20:19
İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 38 bin çocuk yetim kaldı. Sağlık Bakanlığına bağlı Enformasyon Birimi Müdürü Zahir VahidÎ: “Saldırılarda 32 bin 152 çocuk babasını; 4 bin 417 çocuk annesini, 1918 çocuk ise hem anne, hem babasını kaybetti” dedi.

İsrail ordusunun 15 ayı aşkın süre Gazze Şeridi’nde uyguladığı soykırımda, 38 bin çocuğun yetim, 14 bin kadının dul kaldığı belirtildi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığına bağlı Enformasyon Birimi Müdürü Zahir Vahidî, İsrail soykırımının geride bıraktığı yıkıma ilişkin bilgi verdi. “Saldırılarda 32 bin 152 çocuk babasını; 4 bin 417 çocuk annesini, 1918 çocuk ise hem anne hem babasını kaybetti. 13 bin 901 kadın da eşini kaybetti.” ifadesini kullanan Vahidi, bunun Gazze Şeridi’nde binlerce Filistinli ailenin başına gelen benzeri görülmemiş bir insanî felaketi yansıttığını vurguladı.

Acil harekete geçilmeli

Saldırıların geride yetimlerin olduğu binlerce aile bıraktığını aktaran Vahidî, uluslararası topluma, “bu mağdur ailelere insanî, psikolojik ve maddî destek sağlanması için acilen müdahale” çağrısında bulundu. Vahidî, bu verilerin, Gazze halkının yaşadığı acıların boyutunun açık bir kanıtı olduğunu; yetimlerin ve mağdur ailelerin acılarını hafifletmek, hayatlarını insan onuru temelleri üzerinde yeniden inşa etmek için ivedilikle harekete geçilmesini istedi.

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Gazze’de 1 milyon çocuğun psiko-sosyal desteğe ihtiyacı var

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de 1 milyon çocuğun ruh sağlığı ve psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyduğunu bildirdi. BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya’nın talebi üzerine Gazze’deki çocukların durumuna ilişkin oturum düzenledi. Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM İnsanî İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Gazze’de ateşkesin hayatî bir nefes alma fırsatı sunduğunu kaydetti. Tarafların anlaşmaya sadık kalması durumunda daha fazla hayat kurtarılabileceğini vurgulayan Fletcher, “Gazze’de 15 ay boyunca çocuklar öldürüldü, aç bırakıldı ve soğuktan donarak hayatını kaybetti. Yaralandılar, yetim kaldılar ya da ailelerinden ayrıldılar. Tahminlere göre, Gazze’de 17 binden fazla çocuk ailesinden ayrı durumda.” ifadelerini kullandı. Fletcher, “BM Çocuklara Yardım Fonu’na göre, 1 milyon çocuk depresyon, anksiyete ve intihar düşünceleri nedeniyle ruh sağlığı ve psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyuyor. Bir nesil travma yaşadı.” dedi.

 

AA

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