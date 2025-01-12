Gazze’de aralıksız süren katliam var

Gazze’den İstanbul’a dönen Genel Cerrahî Uzmanı Ömer Faruk Aydoğan, “Gazze’de dünyanın en kural tanımaz, terör devleti İsrail var. Kadınlara ve çocuklara, bebeklere, savunmasız bir halka, cadde ve sokaklarda aralıksız süren bir katliam ve bombalama yapılıyor.

Gerçek ölüm sayısı daha fazla

Gazze'deki şehit sayısı 46 bini aştı

İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de 14 gün boyunca hizmet veren Genel Cerrahî Uzmanı Dr. Ömer Faruk Aydoğan, orada gördüklerini anlattı. İsrail’in Gazze’de insanları katletmeye devam ettiğini vurgulayan Aydoğan, “Gazze’de dünyanın en kural tanımaz, terör devleti İsrail var. Onun en gelişmiş silahları ve sesten hızlı F-16 uçaklarıyla kadınlara ve çocuklara, bebeklere, savunmasız bir halka, cadde ve sokaklarda aralıksız süren bir katliam ve bombalama yapılıyor. Diğer taraftan azmi ve sabrı kendilerine rızık edinmiş bir halk ve direniş var. Gazze, gözlerimizle ve kelimelerle anlayabileceğimiz, ifade edebileceğimizden çok farklı bir yer.” dedi.

Sağlık sistemi çökmenin eşiğinde

Aydoğan, Gazze’de çok ciddi bir sağlık krizinin yaşandığına dikkati çekerek şöyle konuştu: “İsrail’in hastanelere saldırmasının nedeni, oradaki halkın direncini ve umudunu kırmak. Gazze’de sağlık sistemi çökmenin eşiğinde. Orada ilaç yok. Ameliyatlar yapılıyor ama malzeme yok. Çok ciddi yara enfeksiyonları var. Hastanelerde dahi hastalara yemek yok. Gazzeli doktorlar 24 saat boyunca evlerine gitmeden tedavi vermeye çalışıyorlar. Dünyanın farklı ülkelerinden, Tunus’tan, Bangladeş’ten, Mısır’dan, Ürdün’den, Almanya’dan, İngiltere’den, Afganistan’dan gelen gönüllü Müslüman doktorlar vardı. Bu da Gazze’deki kardeşlerimizin azmini ve direncini artırıyor. Oradaki kardeşlerimiz şikayetçi değiller. Sabrediyor ve bekliyorlar. Burada yaşadıklarının karşılığının Allah’tan geleceğini umuyorlar.”

Hastanede cerrahî branşlarda uzman doktorların bulunduğunu kaydeden Aydoğan, ‘’Ameliyat ettiğimiz hastayı zamanından önce taburcu etmek zorunda kalıyorduk. Çünkü hastanede yer yoktu. Ameliyat ettiğimiz 5 yaşındaki bir çocuğu minik bedeni dayanamadığı için temel yaşam desteğine bağladık.5 yaşındaki çocuk şehit oldu.” diye konuştu.

Gazze’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok

Gazze’de en büyük sıkıntının gıda eksikliği olduğuna vurgu yapan Aydoğan, “Günde bir öğün ile dahi beslenemeyen insanlar var. Gazzeli bir insanın gün boyunca yaptığı en önemli iş, biraz gıda ve su bulabilmek oluyor. Bu durum çocuklar için de kadınlar için de bebekler için de geçerli. Gıdaya ve suya erişim çok sınırlı. Temizliğin yapılamamasından kaynaklı salgın hastalıklar çok yaygın.” ifadelerini kullandı. Gazze’de bulunan hiç kimsenin can ve mal güvenliği olmadığına işaret eden Aydoğan, İsrail’in hedef gözetmeksizin tüm insanları katlettiğini sözlerine ekledi.