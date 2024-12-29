'Gazze'de bebekler soğuktan donarak ölüyor'

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze'de bebekler soğuk hava ve barınacak yer eksikliği nedeniyle donarak ölüyor." dedi.

Kadın ve çocukları hedef alan İsrail, Kemal Advan Hastanesi'ni de hizmet dışı bıraktı Lazzarini, İsrail ordusunun 14 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki insani krize ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gazze'deki Filistinlilerin kış aylarında ihtiyaç duyduğu battaniye, şilte ve kışlık malzemelerin girişine aylardır onay verilmediğini vurgulayan Lazzarini, "Gazze'de bebekler soğuk hava ve barınacak yer eksikliği nedeniyle donarak ölüyor." ifadelerini kullandı. Lazzarini, Gazze'de acil ateşkes ve kış için ihtiyaç duyulan temel malzemelerin bölgeye acil olarak ulaştırılması çağrısında bulundu. Kumaş ve naylondan yapılmış derme çatma çadırlarda yaşayan Filistinliler, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kıyafet, yatak ve battaniye gibi temel hayat gereksinimlerinin eksikliği nedeniyle zorlu yaşam koşullarında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. İsrail'in 14 aydan beri sıkı ablukaya alarak bombaladığı Gazze Şeridi'nde son 5 günde soğuk nedeniyle biri yetişkin 4'ü bebek, 5 Filistinli öldü. AA

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