Gazze’de geçici ateşkes görüşmelerinde ‘ilerleme kaydedildi’

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, Paris’te devam eden görüşmelerde ‘iyi bir ilerleme kaydedildiğini’ duyurdu.

Beyaz Saray, müzakerelerin sürdüğünü aktardı. gazeteduvar’ın haberine göre, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 26 bini aşarken, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Bill Burns, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil’in katıldığı ateşkes ve esir takası anlaşma sürecinin Paris’te devam ettiği bildiriliyor. ABD yönetiminden sürece ilişkin yapılan açıklamada, Gazze’de yeni bir esir takası gerçekleşmesi için taraflar arasında somut bir çerçeve plan oluşturulduğu belirtildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Amerikan MSNBC kanalında, esir takası konusunu değerlendirdi. Kirby, Paris’te ABD, Katar, Mısır ve İsrailli yetkililer arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası konusunda bir çerçevenin oluştuğunu, özellikle esir takası konusunda somut bir ilerleme kaydedildiğini aktardı.

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