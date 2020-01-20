Gazze’de gıda güvensizliği % 70’i aştı

Gazze Ablukasını Kaldırmak İçin Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hadari, bölgede 2019 yılında gıda güvensizliğinin yüzde 70’in üzerine çıktığını kaydetti.

İsrail, 51 bin hastayı Gazze’den çıkarmadı Gazze ablukası 520 fabrikayı kapattırdı Hadari, “Ailelerin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’nun (UNRWA) yanı sıra Arap ve uluslar arası yardım kurumlarından veya Sosyal Kalkınma Bakanlığı’ndan sınırlı miktarda da olsa yardım almalarına rağmen, Gazze’ye yapılan yardımların toplamda yetersiz kalması nedeniyle gıda güvenliği konusunda bir iyileşme olmadı.” ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 97

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.