Gazze’de gıda güvensizliği % 70’i aştı

Gazze Ablukasını Kaldırmak İçin Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hadari, bölgede 2019 yılında gıda güvensizliğinin yüzde 70’in üzerine çıktığını kaydetti.
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Hadari, “Ailelerin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’nun (UNRWA) yanı sıra Arap ve uluslar arası yardım kurumlarından veya Sosyal Kalkınma Bakanlığı’ndan sınırlı miktarda da olsa yardım almalarına rağmen, Gazze’ye yapılan yardımların toplamda yetersiz kalması nedeniyle gıda güvenliği konusunda bir iyileşme olmadı.” ifadelerini kullandı.
AA