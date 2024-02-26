Gazze’de hastalıklar had safhada

İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları sürerken BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in saldırılarının sürdüğü Gazze’deki insanlık felaketine ilişkin paylaşım yaptı.

İsrail’in zorla aç ve susuz bırakarak felakete sürüklediği Gazze’de temiz su kıtlığının yaşandığı ve çöplerin biriktiği kalabalık derme çatma barınaklarda hastalıkların da had safhaya ulaştığı belirtildi. İsrail’in ablukası altındaki Gazze’de sağlık şartlarının sürdürülemez olduğu vurgulanan paylaşımda, saldırılardan kaçanların sığındığı UNRWA barınaklarının da aşırı derece kalabalık olduğuna dikkat çekildi. Paylaşımda temiz su kıtlığının yanı sıra katı atıkların da biriktiğinin altı çizilirken, hastalıkların yayılmasının da had safhaya ulaştığı ve mevcut durumun felaket olduğuna dikkat çekildi. AA

Okunma Sayısı: 268

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.