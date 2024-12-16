Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İtalya’nın başkenti Roma’da açıklamalarda bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İtalya’nın başkenti Roma’da dün resmî temaslarda bulundu. Abbas, İtalyan Corriere della Sera gazetesine konuştu. Roma’daki temaslarında İtalya’dan iki devletli çözüm için kendilerine destek istediğini belirten Abbas, “Başkenti Doğu Kudüs olan, Filistin olarak 30 yıldır tanıdığımız İsrail Devletinin yanında güvenlik ve refah içinde yaşamak istiyoruz” dedi.

“GAZZE’DE KONTROLÜ ELE ALMAYA HAZIRIZ”

Hamas’ın İsrail ordusunun Gazze’de geçici varlığıyla bir ateşkes anlaşmasını kabul etmeye istekli olacağını belirttiği haberleri anımsatılan Abbas, “Onlar adına konuşamam ama biz uluslararası hukuka göre çalışıyoruz. İsrail ile Hamas’ın 2007’de yaptığı gibi başka gayriresmi bir anlaşma olmamalı. Bu, Gazze’yi Filistin’den ayırma girişimiydi. Gazze’de kontrolü ele almaya hazırız. Gazze’de yönetim, Filistin Yönetimi’nde olmalı” dedi.

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Gazze’de can kaybı 45 bin

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 55 artarak, 44 bin 930’a yükseldi.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 435 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği “2 katliamda” 55 kişinin öldüğü, 170 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 44 bin 930’a, yaralı sayısının da 106 bin 624’e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi. (AA)