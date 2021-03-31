Gazze'de Kovid-19 endişesi

İsrail'in yaklaşık 15 yıldır uyguladığı ablukanın bitkin düşürdüğü Gazze Şeridi'nde, son dönemde günlük yeni tip koronavirüs vakalarında kaydedilen ciddi artış endişe veriyor.

Gazze'de mart ayı başında 200'ün altında seyreden günlük vaka sayısının son günlerde 800'ün üzerine çıkması dikkati çekiyor.

Sağlık yetkilileri günlük vaka sayısının kısa sürede 1000 sınırını aşabileceği uyarısında bulunurken, yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de bu durum "tehlike çanlarının çaldığı" şeklinde değerlendiriliyor.

İsrail'in 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze'de salgının bu yeni dalgası, sağlık, ekonomi, eğitim gibi pek çok alanda kısıtlı imkanlar nedeniyle zaten ciddi zorluk yaşayan halkın sıkıntılarını daha da arttırdı.

Gazze'deki yönetim, sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması için çeşitli tedbirler almaya başladı. Davet, taziye gibi toplu etkinliklere kısıtlamalar getirilirken, okullar ve camiler ise daha önce olduğu gibi açık kalmaya devam edecek.