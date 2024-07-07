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7 TEMMUZ 2024 PAZAR - YIL: 55

Gazze’de patlamamış mühimmat riski artıyor

07 Temmuz 2024, Pazar 12:44
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 7 Ekim’den bu yana İsrail’in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde patlamamış mühimmat riskinin özellikle çocuklar için giderek arttığını belirtti.

Lazzarini, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, Gazze’de yaşananları trajik bir döngüye benzetti. İsrail ordusunun 1 Temmuz’da Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinden ve Refah’tan binlerce Filistinliyi zorla çıkarmak için “tahliye” uyarısı yayımladığını hatırlatan Lazzarini, “Ekim ayından bu yana verilen en büyük tahliye emirleri, çoğu zaten yerinden edilmiş olan yaklaşık çeyrek milyon insanı birçok kez etkiliyor.” ifadelerini kullandı.

Çocuklar için çok riskli

Lazzarini, İsrail’in saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin gidecek yerinin olmadığını vurgulayarak “Çoğunlukla bombalanmış binaların yıkıntıları üzerine derme çatma yapılar kurarak umutsuzca olmayan güvenliği arıyorlar.” ifadelerine yer verdi. Bölgede patlamamış mühimmat riski yayıldığına dikkati çeken Lazzarini, patlamamış mühimmat nedeniyle geçen hafta Han Yunus’ta 9 yaşında bir kız çocuğunun öldüğünü ve 6 çocuğun da yaralandığını belirtti. Lazzarini, patlamamış mühimmat riskinin özellikle çocuklar için oldukça yüksek olduğunu aktararak, şöyle devam etti: “(Çocuklar) Su ve yiyecek bulmak için saatler harcıyorlar ve patlamamış mühimmatları kaplayabilecek birikmiş atık yığınlarının ortasında uzun mesafeler yürüyorlar.” 

Zorla çıkartmak istiyor

İsrail ordusu Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere gönderdiği ses kaydında bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğunu iddia ederek boşaltılmasını istemişti. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmalarını istemişti. Kentin doğusundaki Filistinliler, İsrail ordusunun çağrısından saatler sonra Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kalmıştı.

AA

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