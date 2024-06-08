Gazze’de sağlık merkezlerine 464 saldırı belgelendi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana 101 sağlık tesisine yönelik 464 saldırıyı belgelediğini duyurdu.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Ofisinin, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı işgalden bu yana sağlık merkezlerine yönelik saldırılarla ilgili açıklamada bulunuldu. Açıklamada, Gazze’deki 101 sağlık tesisini hedef alan 464 saldırıda 727 kişinin öldüğü, 933 kişinin yaralandığı; 113 ambulansın zarar gördüğü kaydedildi. AA

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