Gazze'de son 3 günde 119 Filistinli daha katledildi!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 351 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 72 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "12 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 119 Filistinlinin daha öldüğü, 209 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 41 bin 391'e, yaralı sayısının da 95 bin 760'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail son 24 saatte Gazze'de 44 kişiyi öldürdü

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail, 20 Eylül Cuma sabahından bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 44 Filistinli öldü.

İsrail'in Gazze'de bir okula saldırısında 13’ü çocuk 6’sı kadın 22 kişi öldü

İsrail savaş uçaklarının Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu bombalaması sonucu 13’ü çocuk 6’sı kadın 22 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısı sonucu 13’ü çocuk 6’sı kadın 22 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin yaptığı açıklamada da İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesinde binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı okula hava saldırısı düzenleyerek korkunç bir katliam gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırıda 13’ü çocuk 6’sı kadın 21 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, 9 çocuğun uzuvlarının kesildiği ve ayrıca 2 kişinin kayıp olduğu aktarıldı.

İsrail'in saldırı düzenlediği sığınma merkezi sayısının 181'e ulaştığı ifade edilen açıklamada, saldırı şiddetle kınanarak tüm dünya ülkelerine de İsrail'in yerlerinden edilmiş Filistinlilere ve sivillere yönelik sürdürdüğü saldırıları ve işlediği suçları kınamaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde soykırım suçunun devam etmesinden ve sivillere yönelik bu katliamların sürdürülmesinin yanı sıra barınma merkezlerinin ve okulların hedef alınmasından ve bombalanmasından tamamen İsrail ve ABD yönetimi sorumlu tutuldu.

Medya Ofisinin açıklamasında, uluslararası topluma ve tüm uluslararası ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarına, soykırım suçunun durdurulması ve Gazze Şeridi'nde akan kanın durdurulması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

El-Ehli Baptist Hastanesinden bir sağlık yetkilisi de yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin Zeytun Mahallesindeki okula düzenlediği hava saldırısında ölen 10 kişinin cenazesinin hastaneye getirildiğini söyledi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da İsrail'in Zeytun Mahallesindeki Askule bölgesinde bir okula hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Görgü tanıkları da İsrail savaş uşaklarının yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu okula hava saldırısı düzenlemesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını dile getirdi.

İsrail ordusunun, Gazze'de Sağlık Bakanlığının depolarını vurması sonucu en az 5 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Sağlık Bakanlığının depolarını bombalaması sonucu ilk belirlemelere göre 5 bakanlık çalışanı öldü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, İsrail, Refah'ın kuzeyindeki Musabbih bölgesinde bakanlığa ait depoları vurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 bakanlık çalışanı ölürken bazıları da yaralandı.

İlk yardım ekiplerinin ölü ve yaralılara ulaşamadığı belirtildi.

Bakanlık, tüm uluslararası kurumlara ve ilgili makamlara yaralıların korunması ve bulunduğu yerden çıkarılması için harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrail'in geçen aydan bu yana sığınmacıların kaldığı 21 okulu vurduğu bildirildi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde geçen ağustos ayından bu yana sığınmacıların kaldığı 21 okulu bombaladığı ve bu saldırılarda 267 kişinin öldüğü, yüzlercesinin yaralandığı bildirildi.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü'nden (Euro-Med) yapılan açıklamada, İsrail'in geçen aydan bu yana Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı 21 okulu bombaladığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu saldırılarda 267 kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in bugün Ez-Zeytun Mahallesinde sığınmacıların kaldığı okulu bombalamasının kınandığı açıklamada, İsrail'in işlediği suçlara bir yenisini daha eklediği ve eylül ayında vurulan okul sayısının 8'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in "askeri hedeflerin vurulduğu" iddiasıyla sığınma merkezlerini hedef almasına tepki gösterilerek, bu iddiaların doğruluğunu kanıtlayacak herhangi bir delilin bulunmadığı vurgulandı.

"İsrail ordusunun, Gazze'deki okul, tesis gibi sığınma merkezlerini, sivil halkı göç ettirmeye zorlamak için kasıtlı olarak hedef aldığı" kaydedilen açıklamada, tüm ülkelerden "İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın durdurulması, uluslararası hukuka ve Uluslararası Adalet Divanı kararlarına uymasının sağlanması, etkin yaptırımların uygulanması ve kendisine sağlanan her türlü siyasi, mali ve askeri destek ve işbirliğinin durdurulması ve sivillerin korunması" için üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi istendi.