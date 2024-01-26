'Gazze'de tıbbi hizmetler tamamen durdurulabilir'

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze’nin tıbbi hizmetlerin tamamen durdurulması riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

ICRC, İsrail’in yoğun saldırıları ve ablukası altında olan Gazze’deki sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Sağlık hizmetlerini korumak için acil harekete geçilmediği takdirde Gazze, tıbbi hizmetlerin tamamen durdurulması riskiyle karşı karşıya.” ifadeleri yer aldı.

Acil tıbbi ilaçlar yok

Gazze Şeridi’nde hayat kurtarıcı ve acil tıbbi bakıma erişimi korumak için somut adımların atılması gerektiği vurgulanan açıklamada, yalnızca Gazze Şeridi’nin güneyindeki Nasır Tıp Kompleksi ve Gazze Avrupa Hastanesi’nin yaklaşık 2 milyon kişiye hizmet verebildiği ancak bunun da mevcut durumda yeterli olmadığı kaydedildi. Açıklamada, “Gazze topraklarının yüzde 20’sinden küçük bir kısmı şu anda 1,5 milyondan fazla insanın sığınağı konumunda.” ifadeleri yer alırken, insanların, çatışmaların arttığı Gazze Şeridi’nin güneyinde çaresiz koşullar altında yaşadıklarının altı çizildi.

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'İsrail, Kızılay merkezi ve Emel Hastanesi'ni 5 gündür hedef alıyor'

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Kızılay merkezi ile El-Emel Hastanesi'ni 5 gündür hedef aldığını bildirdi.

Filistin Kızılayının, X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Kızılay bünyesinde hizmet veren Emel Hastanesi çevresine ateş açıldığı ve şiddetli bombardımana tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "İsrail ordusu, Han Yunus'taki Filistin Kızılayı merkezini ve Emel Hastanesi'ni art arda 5 gündür hedef almaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Devam eden kuşatma ve İsrail bombardımanı nedeniyle yerinden edilen binlerce Filistinlinin korku ve dehşet içinde olduğu vurgulandı.

İsrail güçlerinin, 3 gündür hastane çevresindeki hareket özgürlüğünü tamamen kısıtladığı, ambulansların hastaneye giriş çıkışlarını engellediği, bu nedenle sağlık ekiplerinin hastane çevresindeki yaralılara ulaşamadığı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Filistin Kızılayı olarak Emel Hastanesi'nde kuşatma altındaki ekiplerimizin güvenliğinden duyduğumuz ciddi endişeyi ifade ediyoruz ve uluslararası toplumu orada bulunan ekiplerimizin korunması için acil harekete geçmeye çağırıyoruz."

Filistin Kızılayı tarafından paylaşılan videoda ayrıca Emel Hastanesi'nin içinden gelen silah sesleri duyuluyor.