Gazze’deki 40 bin konut tamamen yıkıldı

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 32 gündür düzenlediği yoğun saldırılarda 30 bin tondan fazla patlayıcı kullandığı, bombalamalar nedeniyle 40 bin konutun tamamen yıkıldığı, 222 bin konutun da zarar gördüğü bildirildi.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi. Maruf, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde 4 bin 237’si kadın, 2 bin 719’u çocuk 10 bin 328 kişiyi öldürdüğünü, yaklaşık 26 bin kişiyi de yaraladığını söyledi. Gazze kenti ile Gazze Şeridi’nin kuzey ve orta kesimlerindeki mezarlıkların dolduğunun altını çizen Maruf, “İsrail işgalinin sivillere karşı işlediği toplu suçlar nedeniyle artık cenaze defnedecek alan kalmadı.” dedi. AA

Okunma Sayısı: 210

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.