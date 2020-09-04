Gazze’deki durum korkutuyor

ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİ SÖZCÜSÜ SUHEYR ZEKKUT, SALGIN NEDENİYLE CİDDİ BİR İNSANİ KRİZDEN GEÇTİĞİNİ VE SAĞLIK SİSTEMİNİN BU DURUM KARŞISINDA DİRENEMEMESİNDEN ENDİŞE DUYDUĞUNU SÖYLEDİ

Gazze’dekİ Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Sözcüsü Suheyr Zekkut, bölgenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi bir insani krizden geçtiğini ve sağlık sisteminin bu durum karşısında direnememesinden endişe duyduğunu dile getirdi. Zekkut, sağlık sektörünün İsrail ablukası ve Filistin içerisindeki bölünme nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşadığını kaydederek, “ICRC’nin Gazze’deki harap olan sağlık sisteminin Kovid-19 sayılarının artması halinde uzun süre dayanamayacağı konusunda ciddi korkuları var.” dedi.

Uluslararası acil destek gerekiyor

İsrail’in 14 yıldır uyguladığı abluka ve Filistinlilerin kendi içlerindeki anlaşmazlık yüzünden sağlık sisteminin yorgun olduğunu söyleyen Zekkut, yıllarca doktorların çok düşük maaşlarla çalıştığını bu sebeple Gazzelilerin yeterli tıbbi hizmet alamadığını vurguladı. İşsizliğin, yoksulluğun ve insani krizin artmasının sağlık durumunu daha da karmaşık hale getirdiğini, Kovid-19 ile mücadelede sağlık sistemine büyük sorumluluklar düştüğünü aktaran Zekkut, Gazze Şeridi’nde salgınla mücadele için uluslararası düzeyde acilen harekete geçilmesi çağrısında bulundu.