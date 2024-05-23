"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MAYIS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Gazze'deki soykırım 229 gündür sürüyor: 35 bin 709 Filistinli katledildi!

23 Mayıs 2024, Perşembe 02:39
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 229 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda "6 katliam" gerçekleştirdiği ve bu saldırılarda 62 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 138 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 35 bin 709'a, yaralı sayısının 79 bin 990'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

AA

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'deki soykırım 229 gündür sürüyor: 35 bin 709 Filistinli katledildi!

    "Gazze kasabı" bugün de protesto edildi

    Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin Devleti kararı Netanyahu'yu rahatsız etti

    ''Avrupa’dan çok olumlu haber aldığımız harika bir gün''

    'Tarihi Ermenistan' arayışımızı durdurmamız gerekiyor

    ABD - Greenfield'da şiddetli fırtına: Çok sayıda kişi öldü

    Ankara'ya gök gürültülü sağanak uyarısı

    Atalanta, tarihinin ilk Avrupa kupasını kazandı: Lookman, UEFA tarihine geçti, Leverkusen, 51 maç sonra kaybetti

    Piyade Er Vedat Zorba, Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

    Tahran'da cenaze namazı kılındı

    Gıda enflasyonu artarak sürecek

    Seferberlik yetkisi Erdoğan’a verildi

    Netanyahu hukuktan kaçamaz

    Tutuklama talebine destek büyüyor

    'Asıl tasarrufu Erdoğan yapsın'

    Esnafın hali kimin umurunda?

    İsrail, Filistinlilere 75 yıldır zulmediyor

    Ne yapacak bu çiftçi?

    Tasarruf paketine dava

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni yargı paketi
    Mikail YAPRAK

    Borçlunun duası
    Cevher İLHAN

    “Helikopter kazası!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kırk yıllık karizma bir günde çiziliyor
    Ahmet BATTAL

    İmamın mal beyanı-2
    C. Said Demirdöğmez

    Levent Vardar Ağabeye ithafen
    Faruk ÇAKIR

    İsrail ne umdu ne buldu?
    Fatma Eren

    Eski dostlar
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’ın mu’cize olduğu kırk açı - 3

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.