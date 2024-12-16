Gazze'deki soykırım ve katliamda can kaybı 45 bini geçti!

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 437 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Gazze'nin kuzeyi "çevre felaketi"nin eşiğinde: Sokaklar ceset yığınlarıyla dolu!

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "7 katliamda" 52 kişinin hayatını kaybettiği, 203 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 45 bin 28'e, yaralı sayısının da 106 bin 962'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kemal Advan Hastanesi önündeki ölü ve yaralılar tahliye edilemiyor

Öte yandan, Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail saldırıları altındaki Beyt Lahiya'da yer alan Kemal Advan Hastanesindeki durum, "felaket" seviyeye ulaştı.

Kaynaklar, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü hastanenin önünde hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşlarının ve yaralıların tahliye edilemediğini belirtti.

İsrail'in bomba yüklü robotlar kullandığını ve hastane binasında ağır çapta hasar oluştuğunu belirten kaynaklar, "Quadcopter" tipi dronların ise devamlı bölgede hareket ettiğini kaydetti.

Kaynaklar ayrıca İsrail askeri araçlarının, hastaneye çok yaklaştığını, top mermisiyle saldırı düzenlediğini, yoğun ateş açtığını ve kimsenin bölgede hareket etmesine izin vermediğini aktardı.

Hastanenin müdürü Husam Ebu Safiyye, pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine büyük bir abluka uyguladığını, yakıt, sağlık ve gıda malzemelerinin girişini engellediğini, bu nedenle bölgede sağlık hizmetlerinin en düşük düzeyde verildiğini söylemişti.