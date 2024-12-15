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Gazze'nin kuzeyi "çevre felaketi"nin eşiğinde: Sokaklar ceset yığınlarıyla dolu!

15 Aralık 2024, Pazar 16:57
İsrail'in yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki cadde ve sokaklarda biriken ceset yığınlarının çevre felaketine yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Gazze'deki Tıbbi Yardım Örgütü Sorumlusu Muhammed Afeş, yayımladığı yazılı açıklamada, "Cadde ve sokaklarda ulaşılamayan çok sayıda ceset var. Bu durum büyük bir çevre felaketine yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Gazze'de hem sağlık personeli sayısının hem tıbbi malzeme stoklarının yetersiz olduğuna da dikkati çeken Afeş, İsrail'in hastaneleri ve sağlık ekiplerini hedef almayı sürdürdüğünü, doktorların Gazze'nin kuzeyine hizmet veremediğini ve ağır yaralıların kritik ameliyatlarına girecek cerrahların kalmadığını belirtti.

Afeş, Dünya Sağlık Örgütünün, bölgeye çok az miktarda yakıt ve tıbbi malzeme girişi sağladığını ve Beyt Lahiya beldesindeki Kemal Advan Hastanesinden sadece 6 yaralının Gazze kentine nakledilebildiğini ifade etti.

İsrail, 17 yıl sürdürdüğü kuşatmasına ek olarak 7 Ekim 2023'te başlattığı şiddetli saldırılarla Gazze Şeridi'ni "dünyanın en büyük hapishanesine" çevirdi.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle 2 milyona yakın kişi yerinden edildi.

Ölü sayısının 44 bin 900'ü aştığı, binlerce kişinin yıkılan binaların enkazında kaybolduğu Gazze'de binalar, yerleşim yerleri ve altyapı yerle bir ediliyor, bölge halkı göçe zorlanıyor.

İsrail ordusunun saldırılarının yanı sıra Gazze'nin kuzeyi gibi bazı bölgelerine uyguladığı kuşatma ve insani yardımın girişini engellemesi gibi uygulamalar sebebiyle Filistinliler açlıkla da mücadele ediyor.

AA

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