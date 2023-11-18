Gazze en büyük mezarlığa dönüştü

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail’in devam eden saldırıları sebebiyle Gazze Şeridi’nin dünyanın en büyük açık hava hapishanesinden, en büyük açık mezarlığına dönüştüğünü söyledi.

Filistin Dışişleri Bakanı - İsrail’in devam eden abluka ve yoğun saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi’nin dünyanın en büyük açık hava hapishanesinden, en büyük açık mezarlığına dönüştüğünü söyledi. Maliki, Ramallah’ta Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi. Maliki, Yunan mevkidaşına, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları hakkında bilgi verdi. İsrail’in Gazze Şeridi’nde geniş çaplı ve sistematik bir şekilde çocuk, kadın ve yaşlıları öldürdüğünü vurgulayan Maliki, Gazze’nin her yerini hedef alan büyük yıkımlarla Filistin halkının açlığa, zorunlu göçe ve soykırıma maruz kaldığına dikkati çekti.

Çatışmalara ara verilsin

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, “Gazze Şeridi dünyanın en büyük açık hapishanesinden, en büyük açık mezarlığına dönüştü.” dedi. Gazze’de insan yaşamının ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini vurgulayan Maliki, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin ihlallerini artırması sebebiyle şartların oldukça zor olduğunu ifade etti. Gazze Şeridi’nde çatışmalara ara verilmesi için acil ve etkili bir müdahalenin gerekliliğinin altını çizen Maliki, Gazze’ye gıda, su ve yakıt gibi insani ve temel yardımların ulaştırılmasının önemine dikkati çekti.

İnsani koridorlar açılsın

Uluslararası topluma seslenen Maliki, “İsrail’in devam eden soykırımını durdurmak, uluslararası toplumun üzerine düşen ahlaki bir görevdir.” ifadesini kullandı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis de Gazze Şeridi’nde sivillerin hedef alınmaması, rehinelerin serbest bırakılması ve yaralıların Gazze dışındaki hastanelere nakledilmesi gerektiğini söyledi. Gazze’ye insani koridorlar açılması çağrısı yapan Yerapetritis, insani yardımın ulaştırılması için Gazze’ye bir deniz koridorunun açılması konusuna değindi.

