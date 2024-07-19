Gazze hepimiz için kara leke

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Gazze’deki insani durum hepimiz için ahlaki bir kara leke.” açıklamasında bulunarak taraflara hemen şimdi anlaşmaya varma çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un başkanlığında Filistin’deki durum hakkında oturum düzenlendi. Burada BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Kabine Şefi Courtenay Rattray, New York’ta bulunmayan Guterres adına konuşma metnini okudu. Buna göre, Guterres, Aralık 2023’te Gazze’deki korkunç acı, fiziksel yıkım ve toplu travma nedeniyle kendisinin BM Şartı’nın 99. maddesini devreye soktuğunu anımsatarak 7 ay sonra krizin hala sürdüğüne işaret etti. “Gazze’de insani destek sistemi çökmek üzere.” uyarısında bulunan Guterres, kamu düzeninin de çöktüğünü dile getirdi. Guterres, Mavi Hat’ta artan gerginliğin bölgesel yayılma riskinin her gün arttığı uyarısında bulundu.

Refah enkaza dönüştü

“Refah enkaza dönüşmüş durumda.” diyen Guterres, Refah Sınır Kapısı’nın da hala kapalı olmasının insani yardım operasyonlarını baltaladığını ifade etti. Guterres, bazılarının birkaç kez olmak üzere hemen hemen Gazze halkının tümünün yerinden edildiğini kaydederek, “Gazze’de hiçbir yer güvenli değil.” değerlendirmesini yaptı. Gazze’de yarım milyon kişinin akut düzeyde gıda güvencesizliğiyle mücadele ettiğini bildiren Guterres, aynı zamanda bulaşıcı hastalıkların da yayıldığına dikkati çekti. Guterres, İsrailli yetkililerin yakıt kısıtlamaları nedeniyle su, temizlik malzemeleri ve sağlık hizmetlerine erişimin de ciddi bir şekilde engellediğini hatırlattı. Guterres, “Gerekli insani yardım girişinin sağlanması ve tüm Gazze’ye dağıtılması sivillerin yaşaması ve refahı için şart.” vurgusunda bulundu.