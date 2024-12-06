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Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi’ni tamamen kuşatıldı

06 Aralık 2024, Cuma 16:13
İsrail askeri araçları, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi çevresinde ilerleyerek hastaneyi tamamen muhasara altına aldı.

Yaralılar ölümü bekliyor

 

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun yoğun ateş desteği altında Kemal Advan Hastanesi çevresine ilerlediğini ve hastaneyi dört bir taraftan kuşatma altına aldığını bildirdi.

Tanıklar, hastane çevresinden silah ve topçu mermisi seslerinin duyulduğunu aktardı.

Hastanedeki hastalar dışarı çıkarıldı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, sabah saatlerinde Kemal Advan Hastanesine baskın yaptığı belirtildi.

Askerlerin Kemal Advan Hastanesinde yatan hastalar ile sağlık personelini dışarı attığı aktarılan haberde, hastane içinde bulunan Filistinlilerin çoğunu da alıkoyduğu ifade edildi.

İsrail askerlerinin ayrıca hastane yakınındaki bazı binaları yerle bir ettiği bilgisinin paylaşıldığı haberde, söz konusu binaların patlayıcılarla havaya uçurulması sonucu can kayıplarının yaşandığı kaydedildi.

Hastaneye düzenlenen saldırıda Filistinli hasta bir çocuk şehit oldu

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İHA ile Kemal Advan Hastanesi'ni hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 16 yaşındaki Filistinli Mahmud Ebu el-Iyş'ın şehit olduğu, çok sayıda hasta ve sağlık personelinin yaralandığı kaydedildi.

Iyş'ın saldırı sırasında tekerlekli sandalyede olduğu ve radyoloji bölümüne gittiği aktarılan açıklamada, uluslararası kurumlara hastanelerin bu saldırılardan korunması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail'in Kemal Advan Hastanesi çevresinde düzenlediği saldırılarda 18 Filistinli öldü

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "Şaban", "Avad", "Eşkar" ve "Yasin" ailelerinin evlerini hedef aldı.

Sivillere ait evlerin hedef alındığı saldırılarda 18 Filistinli şehit oldu. Hala enkaz altında bulunanlar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana hastaneleri bombalaması, sağlık ekipleri ve ambulansları hedef almasının yanı sıra uygulanan sıkı kuşatma, sınır kapılarının kapatılması, gerekli sağlık malzemelerinin olmaması ve hastaların tedavi için bölgeden çıkışlarının engellenmesi sonucu Gazze Şeridi'ndeki sağlık şartlarının felaket seviyeye ulaştığı kaydediliyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 580 Filistinli öldü, 105 bin 739 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bombaladığı evde aynı aileden 10'dan fazla kişi şehit oldu

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Meşru Beyt Lahiya beldesinde yerinden edilmiş "eş-Şelfuh" ailesinin sığındığı evi bombaladı.

Saldırıda aynı aileden 10'dan fazla kişi öldü, 5 kişi de enkaz altında mahsur kaldı.

AA

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