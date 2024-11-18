Yaralılar ölümü bekliyor

İsrail ordusunun yoğun kuşatma ve saldırıları nedeniyle kaynak bulunamadığı için “felaket” durumunun yaşandığı Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi’nde hasta ve yaralılar ilaç ve tıbbi müdahaleden yoksun halde ölümü bekliyor.

30 yaşındaki bir Filistinli, ağır yaralı olduğunu, ayağına platin takılması gerektiğini ancak Gazze’nin kuzeyinde platin bulunmadığını söyledi. “(Yaralandıktan sonra) Beni eşek arabasıyla hastaneye getirdiler ancak burada ne ilk yardım ne de sağlık hizmeti var.” dedi. Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye de: “(Dünyaya yaptığımız) Yardım çağrılarına cevap yok. İnsanlık iddiasında bulunanların hiçbiri Gazze’nin kuzeyine uygulanan kuşatmayı kıramıyor” dedi. Gazze - aa

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Sağlıkçılar “tıbbi koridor” için yürüdü

Ankara’da bazı sağlık çalışanları, Gazze’ye “tıbbi koridor” açılması talebiyle yürüyüş yaptı. Uluslararası Sağlık İnisiyatifince düzenlenen, Ankara Filistin Dayanışma Platformunun (ANFİDAP) destek verdiği programda basın açıklaması yapan Uluslararası Sağlık İnisiyatifinden doktor Hüseyin Durmaz: “Gazze halkının insanlık onurunu koruma sorumluluğu, hepimizin ortak görevidir. Onurumuzu, kimliğimizi temsil eden beyaz önlüklerimizi çıkarıyoruz. Tıbbi koridor açılıp, koalisyon kurulup müdahale edilene kadar bir daha önlüğümüzü giymeyeceğiz” dedi. Ankara - aa