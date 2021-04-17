Gazze’nin Ramazan kandilleri anne elinden çıkıyor

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde 5 çocuk annesi Kader Zendah’ın (40) eşiyle yaptığı el işi Ramazan kandilleri Gazzelilerin evlerini süslüyor.

Ramazan kandilleri, birçok ülkede olduğu gibi Filistin’de de rahmet ve bereket ayının en önemli simgelerinden biri. Filistin’in diğer bölgelerinde olduğu gibi Gazze’de de ev ve iş yerleri Ramazan ayının başlamasından günler önce birbirinden renkli ışık ve deklarasyonlarla süsleniyor.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrinde yaşayan Zendah ve eşi, evlerinin altına kurdukları atölyede el işi Ramazan kandilleri yapıyor. Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği ağaç ve renkli kumaşlardan yapılan kandiller adeta renk şölenini andırıyor.

Zendah, bu işe 5 yıl önce renkli kâğıtlardan kandil yaparak başladıklarını belirterek, “İnsanların ilgi gösterip göstermeyeceğini görmek için el işlerimizi Facebook’ta paylaştık. Sevilince de el işlerimizi satmaya başladık. Projemizi büyütmeye karar verdikten sonra tahta ve kumaş kullanarak daha büyük kandiller yapmaya başladık. Daha sonra kandillere ışık, müzik ekledik” dedi.