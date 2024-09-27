Gazze’yi hayal kırıklığına uğrattık

GUTERRES: “FİLİSTİNLİLER her geçen gün daha da kötüleşen bir cehennemde yaşıyorlar”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 7 Ekim’den bu yana Filistinlilerin içinde olduğu durumu “her gün daha da kötüleşen bir cehenneme” benzetti. Guterres, BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) toplantısında, Gazze’deki Filistinlilerin giderek kötüleşen durumuna değindi. Guterres, “Neredeyse 1 yıl geçti ve Gazze’deki Filistinlilerin durumu hayal gücünün ötesinde.” dedi. Guterres, “Birleşmiş Milletler bizi cennete götürmek için değil, cehennemden kurtarmak için kuruldu. Gazze halkını hayal kırıklığına uğrattık. Onlar, her geçen gün daha da kötüleşen bir cehennemde yaşıyorlar.” diye konuştu. İsrail’in saldırıları sonucu Gazze’de 7 Ekim’den bu yana 41 binden fazla insanın öldüğünü ve 90 binden fazla insanın yaralandığını ifade eden Guterres, çoğunluğu kadın ve çocuk 2 milyon Filistinlinin şu anda Şanghay Uluslararası Havaalanı büyüklüğündeki bir alana sıkışmış olduğunu belirtti. AA

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