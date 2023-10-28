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28 EKİM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

"Gazze yok edilirse, bu onlarca yıl sürecek bir felaket"

28 Ekim 2023, Cumartesi 18:01
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Gazze'yi ve sivil nüfusunu yok etmeden Hamas'ı yok etmenin mümkün olmadığını belirterek, "Eğer Gazze yok edilirse, 2 milyon sakini sürülürse, bu yüzyıllarca olmasa da onlarca yıl sürecek bir felaket yaratacaktır." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belta haber ajansına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.

İsrail'e yönelik saldırının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Lavrov, "İsrail de uluslararası hukuka tam olarak bağlı olmayan bir şekilde tepkisinin acımasız olacağını ve Hamas'ı yok edeceğini kamuoyuna duyurdu. Gazze'yi ve sivil nüfusunu yok etmeden Hamas'ı yok etmek mümkün değil." diye konuştu.

Bölgede çatışmanın durması ve Gazze halkına insani yardımların yapılması gerektiğini kaydeden Lavrov, "Eğer Gazze yok edilirse, 2 milyon sakini sürülürse, bu yüzyıllarca olmasa da onlarca yıl sürecek bir felaket yaratacaktır." ifadesini kullandı.

AA

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