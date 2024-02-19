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19 ŞUBAT 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Gazzeli çocuğun görüntüleri yürekleri dağladı

19 Şubat 2024, Pazartesi 20:13
İsrail’in 7 Ekim’den bu yana saldırılarını sürdürdüğü ve halkı zorla aç bıraktığı Gazze Şeridi’nde Filistinli bir çocuğun yağmur altında yalınayak bir şeyler satmaya çalıştığı görüntüler yürekleri dağladı.

Abluka ve işgal altındaki Gazze Şeridi’nde Filistinliler, İsrail’in insani yardımların girişine izin vermemesi sebebiyle günlük yiyeceklerini bulmakta dahi zorlanıyor. Bölgede çekilen görüntüler de Filistinlilerin içinde bulunduğu zor durumu anlatır türden. Sosyal medyada son zamanlarda yayınlanan görüntülerden biri de Gazze’de yaşanan insanlık dramını gözler önüne seriyor. Gazze Şeridi’nde Filistinli bir çocuğun yağmur altında yalınayak bir şeyler satmaya çalıştığı bu görüntü, izleyenleri duygulandırdı.

 

AA

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