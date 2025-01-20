İsrail geride insanî felâket ve enkaz bıraktı

İsrail, 7 Ekim 2023’ten beri sürdürdüğü soykırım savaşıyla Gazze Şeridi’nde sivilleri bombalarken, geride 47 bin kişinin katledildiği büyük bir insanî felaket ve yıkım bıraktı.

Yürekleri burkan bir insanî dram

Gazze’deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in 15 aydan uzun süredir 470 gün boyunca devam eden saldırıları büyük bir insanî krize sebep olduğuna dikkat çekildi. Uzmanlara göre, ateşkesin ardından yeniden inşa sürecinde Gazze’yi büyük sınav bekliyor. Gazze’de 47 bin Filistinlinin şehit edildiği ve 110 bin 453 kişinin yaralandığı yürekleri burkan bir insanî dram yaşanıyor.

Gazze Şeridi’nde yıkım oranı yüzde 88

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi. Gazze’deki hükümetin verilerine göre, İsrail saldırılarında ölü ve kayıp sayısı 57 bin olurken, cesedi olmayan 11 bin kayıp Filistinli var. İsrail’in 717 su kuyusunu dahi bombalayarak Filistin halkını susuz bıraktığı Gazze Şeridi’nde yıkım oranı yüzde 88’e ulaştı.

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11 bin 200 kayıp var - 1600 aile öldürüldü

Gazze’deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in 15 aydan uzun süredir 470 gün boyunca devam eden saldırıları büyük bir insani krize sebep oldu. Gazze’de 47 bin Filistinlinin can verdiği ve 110 bin 453 kişinin yaralandığı yürekleri burkan bir insani dram yaşanıyor. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

11 bin 200 kayıp var

Gazze’deki hükümetin verilerine göre, İsrail saldırılarında ölü ve kayıp sayısı 57 bin 136 olurken, cesedine ulaşılamayan 11 bin 200 kayıp Filistinli var. İsrail’in bölgede 717 su kuyusunu dahi bombalayarak Filistin halkını susuz bırakarak tehcire zorladığı Gazze Şeridi’nde yıkım oranı yüzde 88’e ulaştı. İsrail’in 16 aya yaklaşan soykırım savaşı ilk belirlemelere göre 37 milyar dolar hasara yol açtı.

1600 aile öldürüldü

İsrail ordusu bu süre zarfında 10 bin 15’den fazla katliam niteliğinde saldırı düzenlerken, bunların 7 bin 182’sini Filistinli ailelere yönelik yaptı. Filistinli 1600’den fazla ailenin anne, baba ve çocuklardan oluşan tüm fertlerinin İsrail saldırısında öldüğü, bu saldırılarda 5 bin 612 kişinin can verdiği kaydedildi. Gazze’deki saldırılarda 17 bin 841 Filistinli çocuğun katledildiği bildirilirken, 240 bebeğin ve 12 bin 298 kadının da soykırıma uğradığı aktarıldı.

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Soykırımın hesabı sorulsun

İsveç’in başkenti Stockholm’de Gazze’deki soykırım nedeniyle İsrail’e yaptırım uygulanması talebiyle yüzlerce kişi protesto gerçekleştirdi.

Grup, Gazze’de gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle İsrail’den hesap sorulmasını ve insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasını talep etti. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da da yüzlerce kişi, Filistin’e destek amacıyla gösteri gerçekleştirdi. Göstericiler, “Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak” , “İşgali sona erdir “, “Soykırımı durdur”, “İsrail’i boykot et” ve “Utanın” yazılı dövizler taşıdı.

İngiltere’de on binlerce Filistin destekçisi, polisin daha önce kararlaştırılan güzergahı yasaklamasına ve ciddi kısıtlamalar getirmesine rağmen başkent Londra’da gösteri düzenledi. Gazze’de ateşkesin sağlanmasıyla, İsrail’in bombardımanının sona erecek olmasının “sadece başlangıç” olduğu görüşünü paylaşan göstericiler, kısıtlama olmaksızın insani yardımların akışını sağlamak üzere İsrail’in Gazze kuşatmasını derhal kaldırılması ve ateşkesin kalıcı olması çağrısında bulundu.

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Esir listesi tamam

İsrail’in, Gazze’de serbest bırakılacak 3 İsrailli kadın esirin isim listesini teslim aldığı belirtildi. İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan İsrailli kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin Hamas’ın arabuluculara ilettiği listeyi teslim aldığını doğruladı. İsrail ordusu, “Hamas yükümlülüklerini yerine getirip serbest bırakılacak kadın İsrailli esirlerin listesini sunana kadar” ateşkesin yürürlüğe girmeyeceğini duyurmuştu.

Evlerine dönmeye başladılar

Gazze’de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması yürürlüğe girmesinin ardından Gazze kentindeki yerinden edilen Filistinliler, Cibaliya ve Beyt Lahya bölgelerindeki evlerine dönmeye başladı. Refah şehrine evlerine geri dönen Filistinliler sevinç gösterisinde bulundu.

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İsrail’de kabine çatladı

Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi’nin bakanlarının, kabinedeki görevlerinden istifa ettikleri bildirildi. Açıklamada, partinin lideri Ben Gvir’in Ulusal Güvenlik Bakanlığı, Yitzchak Wasserlauf’un Necef ve Galile Kalkınma Bakanlığı, Amichai Eliyahu’nun da Miras Bakanlığı’ndan istifa ettiği belirtildi.

Trump: Gazze’de ateşkesin devamı sağlanacak

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Gazze’de sağlanan ateşkese uyulması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini vurgulayarak, “iyi bir yönetimle” ateşkesin sürdürülmesini sağlayacaklarını söyledi. Trump, NBC News kanalında telefonla katıldığı bir programda Gazze’deki ateşkese ilişkin son durumu değerlendirdi. Kendi yönetiminin Gazze’deki ateşkesin devam etmesini nasıl sağlayacağı yönündeki bir soruya cevap veren Trump, “Bunu iyi bir yönetimle sağlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri yeniden saygı görmeli. Kullandığım birincil kelime saygıdır. Eğer bize saygı duyarlarsa, bu (ateşkes) süreç devam eder. Eğer saygı duymazlarsa kıyamet kopar” dedi.

Hamas: İsrail’in tek başarısı savaş suçu işlemek

Hamas, 7 Ekim 2023’ten beri Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılarıyla “İsrail’in hedeflerine ulaşamadığını ve yalnızca insanlığı utandıran savaş suçları işlemeyi başardığını” açıkladı. İsrail’in soykırımına direnen Filistinlilerin kanının boşa gitmeyeceği ve zaman aşımına uğramayacağı vurgulanan açıklamada, “İsrail liderleri ve askerlerinin ne kadar sürerse sürsün, takip edilip yargılanacağı” kaydedildi. Açıklamada artık yapılacak görevin ise Filistinlilerin yaralarını sarmak, onların barınma ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını çözmek olduğu vurgulandı.