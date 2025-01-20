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20 OCAK 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

Soykırımın hesabı sorulsun

20 Ocak 2025, Pazartesi 14:35
İsveç’in başkenti Stockholm’de Gazze’deki soykırım nedeniyle İsrail’e yaptırım uygulanması talebiyle yüzlerce kişi protesto gerçekleştirdi.

İsrail geride insanî felâket ve enkaz bıraktı

 

Grup, Gazze’de gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle İsrail’den hesap sorulmasını ve insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasını talep etti. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da da yüzlerce kişi, Filistin’e destek amacıyla gösteri gerçekleştirdi. Göstericiler, “Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak” , “İşgali sona erdir “, “Soykırımı durdur”, “İsrail’i boykot et” ve “Utanın” yazılı dövizler taşıdı.  İngiltere’de on binlerce Filistin destekçisi, polisin daha önce kararlaştırılan güzergahı yasaklamasına ve ciddi kısıtlamalar getirmesine rağmen başkent Londra’da gösteri düzenledi. Gazze’de ateşkesin sağlanmasıyla, İsrail’in bombardımanının sona erecek olmasının “sadece başlangıç” olduğu görüşünü paylaşan göstericiler, kısıtlama olmaksızın insani yardımların akışını sağlamak üzere İsrail’in Gazze kuşatmasını derhal kaldırılması ve ateşkesin kalıcı olması çağrısında bulundu.

AA

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