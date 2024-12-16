Gazzeli çocuklar Londra’da da hatırlandı

İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişi, Başbakanlığın bulunduğu Downing Sokağı girişine İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında öldürülen çocuklar anısına oyuncak ve çiçek bıraktı.

Başkentteki parlamento binası yakınlarında düzenlenen Filistin’e destek gösterisine katılanlar, Gazze’de katledilen binlerce çocuğu anmak için yanlarına çiçek ve oyuncaklar getirdi. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, “Özgür Filistin”, “Hepimiz Filistinliyiz”, “Soykırımı durdurun” ve “Nehirden denize Filistin özgür olacak” sloganları attı. Meydanda kurulan sahneden katılımcılara seslenen “Savaşı Durdurun Koalisyonu (Stop the War Coalition)” adlı sivil toplum hareketi kurucularından John Rees, İsrail’in Gazze’ye yönelik 7 Ekim’de başlayan saldırılarının üzerinden bir yılı aşkın sürenin geçtiğine değindi. AA

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