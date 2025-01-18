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Gazzeli çocukların buruk ateşkes sevinci...

18 Ocak 2025, Cumartesi 12:49
İsrail ile Hamas'ın anlaşması üzerine 15 Ocak'ta ateşkes ve esir değişimi konusunda varılan mutabakatın ilan edilmesi, Gazze Şeridi'ndeki yoğun saldırılara maruz kalan ve 16 aydır büyük üzüntüler yaşayan çocuklarda buruk bir sevince yol açtı.

İsrail ile Hamas'ın anlaşması üzerine 15 Ocak'ta ateşkes ve esir değişimi konusunda varılan mutabakatın ilan edilmesi, Gazze Şeridi'ndeki yoğun saldırılara maruz kalan ve 16 aydır büyük üzüntüler yaşayan çocuklarda buruk bir sevince yol açtı.

İlkel çadırlarının içinde, bombalamalar ve alevler arasında çocuklukları çalınan Gazzeli çocuklar trajik bir hayata maruz kalıyor.

Moloz haline gelmiş ve elinden alınmış okullarına karşı üzüntü ve özlem duyguları besleyen Gazzeli çocuklar, daha iyi bir hayat yaşamak istiyor.

Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda varılan ateşkes ilanına rağmen, yaklaşık 16 ay süren İsrail saldırılarının Gazze sakinlerinde oluşturduğu derin yaralar, büyük yıkımlar, kıtlık ve trajedi hala tazeliğini koruyor.

Gazzeli çocuklar, umut ve huzur vaat eden bir geleceğin hayalini kuruyor ve 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girecek ateşkesle en azından akan kanın durmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Gazze'de yaklaşık 2 milyon insan saldırılar sebebiyle yer değiştirmek zorunda kaldı.

Yerinden edilenler, su ve yiyecek eksikliği ve hastalıkların yayılması nedeniyle okullarda, çadırlarda ve sokaklarda zorlu koşullarla karşı karşıya bulunuyor.

Ateşkesin ilan buruk bir sevinç oluşturdu

El-Bureyc Mülteci Kampından Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampına gelmek zorunda kalan Malik Al-Saideni (13) adlı çocuk, ateşkes anlaşmasına varma çabalarının başarıya ulaştığı haberini aldığı anda "Artık evlerimize döneceğimiz için çok mutluyuz." dediğini söyledi.

Saideni, kaybettiği akrabalarının ve şehitlerin üzüntüsünü kalplerinde taşıdığını ifade ederek, "Ben bizzat amcamı ve kuzenimi kaybettim. Evimizdeki güzel anılarımız da enkazla birlikte gitti." dedi.

Saideni, gününü yakacak odun toplayarak, su doldurarak ve yiyecek arayarak geçirdiğini, İsrail'in devam eden bombalaması ve katliamları nedeniyle sürekli korku içinde olduğunu belirtti.

İsrail'in ateşkesin duyurulmasından sonra düzenlediği saldırılarda 30'u çocuk, 32'si kadın, 116 Filistinli hayatını kaybetti, en az 264 kişi yaralandı.

El-Bureyc Mülteci Kampındaki evlerini terk ederek Nuseyrat Mülteci Kampı'na göç etmek zorunda kalan Rami el-Nebbahin adlı çocuk ise İsrail saldırıları sırasında evinin yanı sıra ailesinden de 28 kişiyi de kaybetti.

Saldırılar sırasında yaşadığı en zor durumları anlatan Nebbahin, Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda İsrail'in bombalaması sonucu babasının öldürüldüğünü söyledi.

"Haberi doğrulamak için hemen hastaneye gittiğini ve babasının kanlar içinde cesedini gördüğünde büyük şok yaşadığını belirten" belirten Nebbahin, "Hayatımız eğitim peşinde koşmak ve hayallerimize kavuşmak yerine, yiyecek ve su aramaya dönüştü. Ateşkesin ilanından sonra bile endişeler bizi rahatsız ediyor, çünkü işgal tamamen geri çekilmedi ve ateşkes henüz yürürlüğe girmedi." ifadelerini kullandı.

Gazzeli çocukların basit ümitleri var

Filistinli çocuk Rağd el-Sedudi ise sevinç bağırışları ve tekbir seslerini duyduğunda savaşın bittiğini anladığını söyleyerek, "Çok mutluyduk ama yeri doldurulamaz şeyleri, örneğin çok sevdiğim amcamı kaybettik ve evimiz tamamen yıkıldı." dedi.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nden Ez-Zuveyde bölgesine göçmek zorunda kalan Filistinli kız çocuğu Rağd, "En büyük dileğim okuluma dönmek ve dünyadaki tüm çocuklar gibi çocukluğumu yaşamak." dedi.

Rağd, şöyle devam etti:

"Evime ve okuluma dönmeyi hayal ediyorum ve en çok umut ettiğim şey, güvenlik ve huzur içinde yaşamak ve savaştan önceki mevcut basit ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek."

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

AA

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