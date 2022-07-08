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8 TEMMUZ 2022 CUMA - YIL: 53

George Floyd'u öldüren polis memuruna 21 yıl hapis cezası

08 Temmuz 2022, Cuma 10:02
Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'u tutuklarken ölümüne sebep olmaktan yargılanan polis memuru Derek Chauvin, federal mahkeme tarafından 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eyalet mahkemesinde de 22,5 yıl hapis cezası alan Chauvin, her iki cezayı eş zamanlı olarak çekecek.

Chauvin, eyalet mahkemesinde cinayet ve taksirle adam öldürmeden suçlu bulunurken federal mahkemede de Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekten suçlu bulundu.

Eyalet kanunları ve federal sistemde şartlı tahliye uygulamaları farklı olacağı için bu yeni kararla Chauvin biraz daha uzun süre parmaklıklar arkasında kalacak. 

Eyalet kanunlarına göre 15 yılın sonunda şartlı tahliyeye hak kazanacak olan Chauvin, federal düzenlemelere göre 18 yılını tamamlaması gerekecek.

Suçunu kabul ederek af dilediği için en alt düzeyden cezayı veren Federal Hakim Paul Magnuson, kararını açıklarken Chauvin'i sert bir dille eleştirerek yaptığı şeyin açıkça hatalı ve saldırgan olduğunu belirtti.

25 Mayıs 2020'de sahte 20 dolarla alışveriş yapmaya çalıştığı gerekçesiyle yapılan şikayet olay yerine gelen polislere direnen Floyd'a, Chauvin sert bir şekilde müdahale etmiş ve yere yatırarak 9 dakika boyunca dizleriyle boynuna bastırmıştı.

Bu sırada Floyd "nefes alamıyorum" diyerek çırpınmasına rağmen Chauvin yanındaki daha kıdemsiz polislerin yan çevirme önerilerini reddederek bastırmaya devam etmişti. 

Magnuson olay yerindeki en kıdemli polis olduğu için Chauvin'i yaşananların tek sorumlusu olarak gösterdi.

Floyd'un ölümü ülkede ve tüm dünyada tepkiyle karşılanmış ve polis şiddetine karşı gösterilere yol açmıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: George Floyd, polis memuru
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