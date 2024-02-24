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Gereksiz savaş dünyayı değiştirdi

24 Şubat 2024, Cumartesi 23:42
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, "Ukrayna'daki gereksiz savaş tüm dünyanın jeopolitiği ve ekonomisini yeniden şekillendirme konusunda önemli bir tetikleyici faktör olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Francis, BM Genel Kurulu'nda Ukrayna'daki işgal altındaki topraklarla ilgili düzenlenen üst düzey katılımlı toplantıda konuştu.

24 Şubat'ın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ikinci yıl dönümü olduğunu anımsatan Francis, söz konusu saldırının Ukrayna'nın egemenliğini ihlal ettiğini, sivil masumları korkunç bir acıya maruz bıraktığını ve BM Şartı ile uluslararası hukuku açık şekilde ihlal ettiğini ifade etti.

Francis, BM üyesi ülkelerin Ukrayna halkının kaderini ve yaşadıkları yıkımı göz ardı etmemesi gerektiğinin altını çizerek, bu yıl aynı zamanda Rusya'nın Kırım'ı yasadışı ilhakının 10. yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Ukrayna'daki BM insan hakları denetim misyonunun ocak ayında muharebe dışındaki ölü ve yaralı sayısının artmaya başladığını tespit ettiğini aktaran Francis, 2023 Kasım ayına göre 2024 ocak ayında söz konusu ölü ve yaralıların oranının yüzde 37 arttığını bildirdi.

"Ukrayna'daki savaşın etkisi kendi sınırlarını çoktan aştı"

Francis, "Aynı zamanda Ukrayna'daki savaşın etkisi kendi sınırlarını çoktan aştı." uyarısında bulundu.

Nükleer tesislerin askerileştirilmesinin çok büyük tehdit teşkil ettiğine işaret eden Francis, "Bu odada savaştan etkilenmeyen tek bir ülke yok. Ya artan gıda fiyatları ya da enerji güvensizliği tüm ülkeleri etkiledi." dedi.

Francis, "Ukrayna'daki gereksiz savaş tüm dünyanın jeopolitiği ve ekonomisini yeniden şekillendirme konusunda önemli bir tetikleyici faktör olmuştur." diyerek, savaşın sadece dahil olan ülkeleri doğrudan etkilemediğini aynı zamanda başka ülkelerin kalkınmasına zarar verdiğini ifade etti.

Savaşın "hassas uluslararası ilişkiler" dengesini de bozduğunu kaydeden Francis, bunun özellikle dayanışma, birlik ve iş birliğine en çok ihtiyaç duyulduğu bir dönemde gerçekleştiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nin bölünmüşlüğüne karşı BM Genel Kurulu'nun bu konuda güçlü bir şekilde şiddeti kınadığını ve Rusya'nın koşulsuz olarak Ukrayna topraklarından çekilme çağrısında bulunduğunun altını çizen Francis, "Savaşların sonlanması için çabalarımızı artıralım. Ukrayna ve Rusya halkına ümit dolu bir gelecek için ve her yerde istisnasız bir şekilde savaşların sonlanması için çabalarımızı artıralım." dedi.

ABD: Ukrayna'nın yanında durmaya ve uluslararası düzeni savunmaya devam etmeliyiz

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılında, "Ukrayna'nın yanında durmaya devam" mesajı verdi.

Greenfield, BM Genel Kurulu'nda Ukrayna'daki işgal altındaki topraklarla ilgili düzenlenen üst düzey katılımlı toplantıda bir konuşma yaptı.

"Ukrayna'nın yanında durmaya ve uluslararası düzeni savunmaya devam etmeliyiz" diyen Greenfield, bunun, "Rusya'ya, güçlerini Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınmış sınırlarından çekmesi, egemenlik ve toprak bütünlüğünü kabul etmesi çağrısında bulunmak" anlamına geldiğini belirtti.

Greenfield, "Orta Doğu'da en iyi eylem planını bulmak için gece gündüz çalışmaya devam ederken, Rusya'nın Ukrayna'daki vahşetini de gözden kaçıramayız. Ve hala özgürlükleri için savaşan ve ölen Ukraynalıların içinde bulunduğu kötü durumu unutamayız." ifadelerine yer verdi.

"Bu bir kurtuluş savaşı, bir Rus öz savunma savaşı değil"

Rusya'nın Ukrayna kimliğini inkar etmeye, "mantıksız olanı rasyonelleştirmek için" muhalifleri bastırmaya çalıştığını söyleyen Greenfield, "Ama biz gerçeği biliyoruz. Bu bir kurtuluş savaşı, bir Rus öz savunma savaşı değil. Bu son çare savaşı değil. Hiçbir zaman olmadı." dedi.

Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "yasa dışı, acımasız ve tam kapsamlı işgalinin" iki yıldır sürdüğünü vurgulayarak, "Bu işgal, Ukrayna topraklarını işgal etme ve halkına boyun eğdirme yönündeki 10 yıllık çabanın sonucu bir işgaldir." diye konuştu.

ABD Büyükelçisi, Rusya'nın bu savaş nedeniyle, Ukrayna'nın tarım altyapısına saldırısının dünya çapında gıda güvensizliğini artırdığına vurgu yaptı.

Greenfield ayrıca, Rusya'nın Kuzey Kore'den balistik füzeler ve fırlatıcılar da dahil olmak üzere mühimmat satın almasının, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarını da "baltaladığını" kaydetti.

AA

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