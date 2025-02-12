Gerilim ve belirsizlik artıyor

Münih Güvenlik Raporu 2025, savunma ve dış politika konularının ele alınacağı 61. Münih Güvenlik Konferansı öncesi “Çok Kutupluluk” başlığıyla yayımlandı.

Raporda, dünyanın, ABD liderliğindeki tek kutupluluktan çok kutupluluğa doğru kayarken, gerilim ve belirsizliklerin arttığı bir döneme girdiği ifade edildi.

Ayrıca raporda, geleceğin, ABD-Çin rekabetinin hakimiyetinde mi yoksa daha geniş bir çok kutuplu sisteme mi evrileceğinin belirsizliğini korurken, “çok kutuplulaşma” sürecinin ivme kazanmaya devam ettiği aktarıldı.

Söz konusu raporda, “Günümüzün uluslararası sistemi tek kutupluluk, iki kutupluluk, çok kutupluluk ve kutupsuzluğun unsurlarını göstermektedir. Bununla birlikte, nüfuz için yarışan daha fazla sayıda devlete doğru süregelen bir güç kayması açıkça görülebilmektedir” ifadeleri yer aldı.