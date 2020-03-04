Göçmenler, Yunanistan'a geçmeye devam ediyor

Meriç Nehri'ni botla geçen sığınmacılar Yunanistan'a ayak basıyor.

Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçişleri sürüyor. Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen sığınmacıların sayısı her geçen gün artıyor. Yunanistan'ın her türlü engeli çıkardığı sığınmacılar kara ve nehir hududunu deniyor. Yunanistan'la olan 212 kilometrelik sınırın 200 kilometresini oluşturan doğal sınır konumundaki Meriç, sığınmacıların en çok kullandığı geçiş noktası olarak öne çıkıyor. Sınır köylerinden Meriç Nehri'ni botlarla geçen sığınmacıların Yunanistan'a geçişi sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısını 135 bin 844 olarak açıkladı. AA

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