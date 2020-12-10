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Griezmann'dan Çin'e 'Uygur' tepkisi

10 Aralık 2020, Perşembe 20:21
Dünyaca ünlü futbolcu Antoine Griezmann, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Çin'in Doğu Türkistan'daki faaliyetleri nedeniyle Çinli teknoloji devi Huawei ile reklam anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen Fransız millî futbolcu, Huawei'nin Uygur Türklerine yönelik yüz tanıma sistemi geliştirilmesine katkı sağladığının ortaya çıkmasının ardından düzenlediği basın toplantısında bu şirketle bağını kopardığını açıkladı.

Kişisel Instagram hesabından da açıklama yapan Griezmann, "Huawei'nin yüz tanıma yazılımı kullanarak "Uygur uyarısı "geliştirilmesine katkıda bulunduğuna dair güçlü şüphelerin ardından, bu şirketle ortaklığımı derhal sonlandırdığımı duyuruyorum. Huawei'yi bu suçlamaları basitçe reddetmeye değil, bu kitlesel baskıyı kınamak için mümkün olan en kısa sürede somut adımlar atmaya ve insan haklarına saygıya katkıda bulunmak için de etkisini kullanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Washington Post gazetesi Huawei'nin Çin'in yüz tanıma teknolojilerini kullanarak Uygurların izlenmesine katkı sağladığını aktarmıştı.

Daha önce Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de tepki göstermişti.

BM'nin yanı sıra insan hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre Çin yönetimi, Doğu Türkistan'da inşa ettiği toplama kamplarında 1 ile 3 milyon arasında Müslüman'ı zorla tutuyor.

Yine uluslararası bağımsız kuruluşların raporlarına göre, Çin'in Doğu Türkistan'daki faaliyetleri, BM soykırım kriterini karşılıyor.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Griezmann, Uygur, Çin, tepki
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  • Kürşat

    10.12.2020 20:49:09

    Zulüm altında inim inim inleyen Uygur Türklerinin hakları için Çin devletine tepki göstermeyenlere, uluslararası arenada gündem yapmayanlara, otuz dokuz ülkenin imzaladığı evraka imza atmayanlara, kanatlarımız altına sığınanları iade edenlere lanet olsun. İnsanlıktan nasibini almayan mahluklar.

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