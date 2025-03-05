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5 MART 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Grönland Başbakanından Trump'a: "Satılık'' değiliz

05 Mart 2025, Çarşamba 17:20
Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ada'nın kendi kaderini tayin hakkını desteklediği ve ABD'ye katılmaya davet ettiği açıklamalarının ardından, "satılık olmadıklarını" bir kez daha tekrarladı.

Egede, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Grönland'a ilişkin son açıklamalarına cevap verdi.

Grönland'ın Grönlandlılara ait olduğunu vurgulayan Egede, "Biz Amerikalı ya da Danimarkalı olmak istemiyoruz, biz Grönlandlıyız. Amerikalıların ve liderlerinin bunu anlaması gerekiyor. Biz satılık değiliz ve öylece alınamayız. Geleceğimize biz karar veririz." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD Kongresinde yaptığı konuşmada, Grönland'ın kendi kaderini tayin hakkını desteklediklerini belirtmiş ve ABD'ye katılmaya davet etmişti.

Ada'nın kontrolünü alma isteğini bir kez daha dillendiren Trump, "Grönland'a ulusal güvenlik ve hatta uluslararası güvenlik için ihtiyacımız var. Sanırım öyle ya da böyle, bunu elde edeceğiz. Bunu elde edip sizi güvende tutacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

Trump, ABD yönetimine yeniden gelmesinden bu yana Grönland'ı alma isteğini sık sık ifade ediyor.

ABD lideri, 23 Aralık 2024'te, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." demişti.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

 

AA

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