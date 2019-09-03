Güç, hukukun üstünlüğüne galip gelemez

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, “Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakı uluslararası sisteme tehdittir. Gücün hegemonyası hukukun üstünlüğüne galip gelemez” dedi.

Filistin yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini “İsrail’e ilhak” etme vaadini yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya tepki göstererek, “Yahudi yerleşim birimleri illegaldir ve Gazze ile Sina’dakiler nasıl dağıtıldıysa Batı Şeria’dakiler de dağıtılacak” cevabını verdi.Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Yahudi yerleşim birimlerini alenen ilhak etme vaadinin sadece Filistin halkı için değil uluslararası sisteminin tamamı için bir tehdit oluşturduğunu kaydetti. Ureykat, Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakının Batı Şeria’nın işgal altında olduğu hakikatini değiştirmeyeceğini vurgulayarak, Netanyahu’nun açıklamalarının “Yabancı toprakları zorla ilhak ve istila etmek illegaldir” diyen uluslararası hukuku yok saymak anlamına geldiğine dikkati çekti.Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Rusya, Çin ve diğer ülkelere İsrail’e sert tepki vererek yaptırım uygulama çağrısı yapan Ureykat, “Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakı uluslararası sisteme tehdittir. Gücün hegemonyası hukukun üstünlüğüne galip gelemez” ifadelerini kullandı.

‘İşgal boyutu meşrulaştırılıyor’

Filistin resmi haber ajanı WAFA’ya göre, Filistin Devlet Başkanlık Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne ise yaptığı yazılı açıklamada, “ABD yönetiminin uluslararası hukuka aykırı yeni bir siyasi yol belirlemeye çalıştığı bu zor ve kritik zamanlarda, işgal altındaki topraklarda bulunan Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etme vaatlerini tekrarlayan İsrail hükümeti, çözüm olarak kabul edilmeyen bu yöntemi sürdürmeye devam ediyor” ifadesini kullandı. İsrail’in hali hazırdaki işgal boyutunu meşrulaştırmaya çalıştığını, bu yöntemin de barış ve istikrara ulaşmayacağını vurgulayan Ebu Rudeyne, “Yahudi yerleşim birimleri illegaldir ve Gazze ile Sina’dakiler nasıl dağıtıldıysa Batı Şeria’dakiler de dağıtılacak” açıklamasında bulundu.