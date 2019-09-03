"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Güç, hukukun üstünlüğüne galip gelemez

03 Eylül 2019, Salı 00:21
FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, “Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakı uluslararası sisteme tehdittir. Gücün hegemonyası hukukun üstünlüğüne galip gelemez” dedi.

Filistin yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini “İsrail’e ilhak” etme vaadini yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya tepki göstererek, “Yahudi yerleşim birimleri illegaldir ve Gazze ile Sina’dakiler nasıl dağıtıldıysa Batı Şeria’dakiler de dağıtılacak” cevabını verdi.Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Yahudi yerleşim birimlerini alenen ilhak etme vaadinin sadece Filistin halkı için değil uluslararası sisteminin tamamı için bir tehdit oluşturduğunu kaydetti. Ureykat, Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakının Batı Şeria’nın işgal altında olduğu hakikatini değiştirmeyeceğini vurgulayarak, Netanyahu’nun açıklamalarının “Yabancı toprakları zorla ilhak ve istila etmek illegaldir” diyen uluslararası hukuku yok saymak anlamına geldiğine dikkati çekti.Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Rusya, Çin ve diğer ülkelere İsrail’e sert tepki vererek yaptırım uygulama çağrısı yapan Ureykat, “Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakı uluslararası sisteme tehdittir. Gücün hegemonyası hukukun üstünlüğüne galip gelemez” ifadelerini kullandı.

‘İşgal boyutu meşrulaştırılıyor’

Filistin resmi haber ajanı WAFA’ya göre, Filistin Devlet Başkanlık Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne ise yaptığı yazılı açıklamada, “ABD yönetiminin uluslararası hukuka aykırı yeni bir siyasi yol belirlemeye çalıştığı bu zor ve kritik zamanlarda, işgal altındaki topraklarda bulunan Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etme vaatlerini tekrarlayan İsrail hükümeti, çözüm olarak kabul edilmeyen bu yöntemi sürdürmeye devam ediyor” ifadesini kullandı. İsrail’in hali hazırdaki işgal boyutunu meşrulaştırmaya çalıştığını, bu yöntemin de barış ve istikrara ulaşmayacağını vurgulayan Ebu Rudeyne, “Yahudi yerleşim birimleri illegaldir ve Gazze ile Sina’dakiler nasıl dağıtıldıysa Batı Şeria’dakiler de dağıtılacak” açıklamasında bulundu.

Okunma Sayısı: 102
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bağımsız yargı yoksa hukuktan söz edilemez

    Afganistan'da kan durmuyor!

    Dikkat eksikliğine karşı eğitim verilecek

    Radamel Falcao resmen Galatasaray'da

    Antalya'daki yangın kısmen kontrol altında

    ABD'de gezi teknesinde yangın: 33 kişiden halen haber alınamıyor!

    AKP'den flaş ihraç kararları

    Sosyal medya bağımlılık yapar

    ABD: Afganistan'dan 5 bin askerimizi çekiyoruz

    Hızlı bir toparlanma beklemek yanıltıcı

    'Bunun adı dört dörtlük tiyatro'

    İngiltere'nin "10 Numara"sında acil toplantı

    Haram lokmanın girdiği her yer bozulur

    Bazen 1999, 2019’dan daha ileri bir tarihtir

    Hong Kong ayakta: "Gelecek olmadan okula gitmeye gerek yok"

    İran'dan Trump'a: Roket değil, rampa infilak etti

    UCM'nin kararına ilişkin 'Mavi Marmara Davası' avukatlarından açıklama

    İncirlik Hava Üssü'ndeki çok sayıda çalışan işten çıkarılacak

    AGİT: Türkiye'de gazetecilerin gözaltına alınması endişe verici

    25 bin Suriyeli Türkiye'ye geri döndü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ey genç kardeşim
    Genel

    Bağımsız yargı yoksa hukuktan söz edilemez
    Cevher İLHAN

    “Yargının yürütmeye biatı” olamaz
    Ahmet BATTAL

    Siyasetin dine alet edilmesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Dünyayı kesben değil, kalben terk etmeli
    Genel

    Dikkat eksikliğine karşı eğitim verilecek
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mânevî cihad zamanı (1)
    Nejat EREN

    Ene’nin hakka ve zulme hizmet ve alet olma halleri - 1
    Abdil YILDIRIM

    Namaz, her gün kılınmakla usanç verir mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.