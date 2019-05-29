Güney Afrika polisi Türk yapımı silah kullanacak

Türkiye'nin ilk yerli elektroşok silahı Wattozz, Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde tanıtıldı. Güney Afrika polisi tarafından kullanılacak olan silah aynı zamanda ülke pazarına da sunulacak.

Türkiye'nin ilk yerli elektroşok silahı Wattozz, Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde tanıtıldı.

Albayraklar Holding CEO'su Sertan Ayçiçek, tamamen yerli imkanlarla üretilen Wattozz'un dünyadaki benzerlerinden daha yüksek teknolojiye sahip olduğunu belirterek, "Milli üretimimiz Wattozz sahip olduğu özellikleri ile bir dünya markası haline geldi ve tüm dünya tarafından ilgi ile takip ediliyor." açıklamasını yaptı.

Ayçiçek ayrıca, "Wattozz dünyanın ilk ve tek kablosuz elektroşok silahı olma özelliğine sahip ve talep çok fazla. Bu yüzden tamamen yerli imkanlarla ürettiğimiz Wattozz silahı ABD’nin 25 yıllık dünya tekelini kırmış durumda." dedi

Silahın donanımları ve gördüğü ilgi itibarıyla tanıtımını daha fazla ülke de yapacaklarını ifade eden Ayçiçek, "Önümüzdeki dönemde daha fazla ülkeye açılacağız. Anı zamanda Wattozz silahını yerli ve yabancı yatırımcılara da açıyoruz. Bu minvalde Güney Afrikalı yatırımcımları Türkiye’ye davet ettik." diye konuştu.