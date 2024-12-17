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17 ARALIK 2024 SALI - YIL: 55

Güney Kore'de "sıkıyönetim komutanı" tutuklandı

17 Aralık 2024, Salı 14:40
Güney Kore'de 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanı sırasında "sıkıyönetim komutanı" olarak atanan Park An-su, tutuklandı.

Güney Kore Devlet Başkanı görevinden uzaklaştırıldı

 

Yonhap'ın haberine göre, Park hakkında "ayaklanmada kilit rol oynamak ve görevi kötüye kullanmak" suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Park, savcılık kararıyla tutuklandı.

Park, sıkıyönetim ilanında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından "sıkıyönetim komutanı" olarak atanmış ve sonrasında ülkedeki tüm siyasi faaliyetleri yasaklayan sıkıyönetim emri, Park'ın imzasıyla yayımlanmıştı.

Sıkıyönetim soruşturması kapsamında Park, 12 Aralık'ta Genel Kurmay Başkanlığı görevinden alınmıştı.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun, yaptığı oylamada kararı kaldırması ve ardından bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokrat Parti ve 5 küçük muhalefet partisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yoon'un azli için meclise sunduğu önerge, 7 Aralık'ta yapılan oylamada nitelikli çoğunluğa ulaşılamadığı için reddedilmişti.

Muhalefet partilerinin aynı gerekçeyle sunduğu ikinci önerge, 14 Aralık'taki oylamada bu kez nitelikli çoğunluk sağlanarak kabul edilmişti. Meclis tarafından azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmış, yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten getirilmişti.

AA

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