Güney Kore Devlet Başkanı hakkında "vatana ihanet" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

Güney Kore'de polis, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında "sıkıyönetim ilan ederek vatana ihanet ettiği" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un azil süreci başladı

Yonhap'ın haberine göre, muhalefetteki Kore'yi Yeniden İnşa Partisi ve 59 aktivistten oluşan grup, Yoon hakkında "vatana ihanet suçlamasıyla" iki ayrı şikayette bulundu.

Şikayetleri değerlendiren polis, Yoon hakkında "sıkıyönetim ilan ederek vatana ihanet ettiği" suçlamasıyla soruşturma açtığını duyurdu.

Şikayetlerde, Yoon'un yanı sıra sıkıyönetimin kaldırılmasının ardından istifa eden eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, sıkıyönetim komutanı ilan edilen Genelkurmay Başkanı General Park An-su ve İçişleri Bakanı Lee Sang-min, sıkıyönetimin ilan edilmesindeki ve kaldırılmasındaki rolleri nedeniyle "vatana ihanet ve diğer ilgili suçlamalarla" itham edildi.

Devlet Başkanı'nın azil önergesi 7 Aralık'ta oylanacak

Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanının ardından, azli için Ulusal Meclise sunulan önergenin 7 Aralık'ta oylanmasının planlandığı belirtildi.

Yonhap'ın haberine göre, Muhalefetteki Demokrat Parti'nin (DP) sözcülerinden Cho Seung-rae, Yoon'un sıkıyönetim kararının "kanun dışı olduğu" gerekçesiyle meclise sunulan azil önergesine ilişkin açıklama yaptı.

​​​​​​​Cho, milletvekillerine yeterli sürenin tanınması için söz konusu önergenin 7 Aralık'ta oylamaya tabi tutulmasının planlandığını belirtti.

Bunun yanı sıra muhalefetin, Yoon'un eşi Kim Keon-hee hakkındaki "yolsuzluk ve seçimlere müdahale" iddialarının araştırılmasını yeniden talep etmesi bekleniyor.

Savunma Bakanının istifası kabul edildi

Bu arada Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi sıkıyönetim ilan etmesini kendisine öneren Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un istifasını kabul etti.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Yoon'un, Savunma Bakanı Kim'in istifasını kabul ettiği belirtildi.

Savcılık, hakkındaki soruşturma nedeniyle eski Savunma Bakanı Kim'e seyahat yasağı getirdi.

Sıkıyönetim komutanı olarak atanan General Park istifasını sundu

Güney Kore'de sıkıyönetim komutanı olarak atanan Genelkurmay Başkanı General Park An-su, istifasını sunduğunu duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre Park, Ulusal Meclisin savunma komisyonunda düzenlenen acil oturum sırasında açıklama yaptı.

Park, açıklamasında istifası bu sabah kabul edilen eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'a dün istifasını sunduğunu duyurdu.

Devlet başdenetçisi ve üç savcı hakkındaki "azil" önergeleri kabul edildi

Muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis, başkanlık ofisinin taşınması ve Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve eşi Kim Keon-hee ile ilgili soruşturmalardaki rolleri nedeniyle devlet başdenetçisi ve üç üst düzey savcının görevden alınması için verilen "azil" önergelerini kabul etti.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Mecliste, Denetim ve Teftiş Kurulu (BAI) Başkanı Choe Jae-hae, Seul Merkez Bölge Başsavcısı O Lee Chang-soo ile savcılar Cho Sang-won ve Choi Jae-hun'un görevlerine son verilmesine yönelik önergeler görüşüldü.

İktidardaki Halk Gücü Partisi (PPP) milletvekillerinin boykot ettiği gensoru oylamaları, muhalefetin kontrolündeki meclisten oy çokluğuyla geçti.

Meclisin kabul ettiği önergeler, son onay makamı olan Anayasa Mahkemesine gönderilirken bu süreçte söz konusu yetkililer, görevlerinden el çektirildi.

Muhalefet, Choe'yi, Yoon'un seçim vaadi doğrultusunda 2022 yılında başkanlık ofisinin taşınmasıyla ilgili usulsüzlük iddialarını yeterince incelememekle, savcıları ise bir hisse senedi manipülasyonu planına karıştığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada Yoon'un eşi Kim ile ilgili soruşturma açmamakla suçluyor.

Görevden alma önergeleri, çarşamba günü oylamaya sunulması planlanıyordu ancak Yoon'un kısa süreli sıkıyönetim ilanının ardından ertelenmişti.

İktidar, Yoon'un azil önergesini engelleme çabasında

Diğer yandan, muhalefetin öncülüğünde Yoon'un azli için verilen önerge de iktidar partisi PPP'nin gündeminde.

PPP lideri Han Dong-hoon, yaptığı açıklamada, önergenin geçmesini engellemek üzere partisini birleştirmek için çaba sarf edeceğini söyledi.

Han, parti içi bir toplantıda yaptığı konuşmada, "Parti lideri olarak, hazırlıksız kaosun halka ve destekçilere zarar vermesini önlemek için bu görevden alma önergesinin geçmemesini sağlamak için çalışacağım." dedi.

Bu adımının Yoon'un "anayasaya aykırı" sıkıyönetim ilanını savunmak olmadığını açıklayarak devlet başkanına partiden istifa etmesi çağrısını yineledi.

Han, "Başkan da dahil olmak üzere, anayasaya aykırı sıkıyönetim yoluyla halkı huzursuz eden ve zarara yol açan sorumlular kesinlikle sorumlu tutulmalıdır." ifadesini kullandı.

Cuma günü görüşülmesi beklenen azil önergesinin Ulusal Meclisten geçebilmesi için üçte iki çoğunluk gerekiyor.

Yani, muhalefete mensup 191 milletvekili bulunurken 300 üyeli Ulusal Mecliste önergenin geçebilmesi geçirebilmesi için 200 lehte oya ihtiyaç duyuluyor.

Güney Koreli yetkililer, Yoon'un birkaç saat süren sıkıyönetim ilanının ardından Dışişleri Bakanı ve Kore Birleşme Bakanının programlarının iptal edildiğini duyurdu.

Guterres sıkıyönetimin sonlandırılmasını memnuniyetle karşıladı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetimin kaldırılması kararını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

​​​​​​​Yonhap'ın haberine göre BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Güney Kore'de ilan edilen birkaç saatlik sıkıyönetimin çok fazla karışıklığa neden olduğu değerlendirmesinde bulunan Dujarric, her şeyin çok hızlı geliştiğini belirtti.

Dujarric, "Genel Sekreter'in (Guterres), sıkıyönetim kararnamesinin iptal edilmesini memnuniyetle karşıladığını ve durumu yakından takibe devam ettiğini söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmişti.

Bu kararın ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler, Ulusal Meclis'e girmişti.

Meclisteki acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Parlamentodaki oylamanın ardından geri adım atan Yoon, bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.