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21 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

Güney Kore Hürmüz Boğazı'na asker gönderecek

21 Ocak 2020, Salı 10:17
Güney Kore, halihazırda Aden Körfezi'nde konuşlanan donanmanın korsanlıkla mücadele biriminin operasyon sahasını geçici olarak genişletmek amacıyla Hürmüz Boğazı'na asker gönderme kararı aldı.

Yonhap'ın Güney Kore Savunma Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberinde, Hürmüz Boğazı'na gönderilecek askerlerin, ABD liderliğindeki koalisyona katılmayacağı, bağımsız hareket edeceği bildirildi. 

Askerlerin temel görevinin, Hürmüz Boğazı'ndaki Güney Kore gemilerini ve vatandaşlarını korumak olacağı belirtildi.

AA

Etiketler: Güney Kore, Hürmüz Boğazı, asker
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