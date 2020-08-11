"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Güney Sudan'da asker ile siviller çatıştı: En az 118 kişi öldü

11 Ağustos 2020, Salı 19:00
Güney Sudan'nın Tonj vilayetinde askerler ile siviller arasında yaşanan şiddet olaylarında en az 118 kişi öldü.

Tonj Vilayeti İcra Direktörü Makuei Mabior, yaptığı açıklamada, cumartesi günü bir askerin, bir gencin başındaki kırmızı şalı çıkarmasını istemesi ve gencin reddetmesi üzerine askerler ile halk arasında silahlı çatışmaların başladığını belirtti.

Mabior, olaylarda 34 askerin ve 84 sivilin öldüğünü çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

Olaylarda vilayetteki sağlık tesislerinin tahrip edildiğini aktaran Mabior, yaralıların tedaviye erişememesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.

Mabior, çok sayıda sivilin de can güvenliği nedeniyle ormanlık alanda saklandığını söyledi.

Ordu Sözcüsü Lul Ruai Koang ise olayı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği ve durumun kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 yılında taraflar barışa imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.

Ülkede artan şiddet olayları nedeniyle geçen ay Güney Sudan ordusu Tonji East vilayetinde operasyon düzenlemişti.

AA

Okunma Sayısı: 112
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Risale-i Nur çağın sorunlarına cevap veriyor

    Normalleşme şartları yok

    Ülkedeki tek pozitif korona

    Gerçeklerle inatlaşılmaz

    'Biden kazanırsa, ABD'liler Çince öğrenmek zorunda kalacak'

    Lübnan'daki gösteriler 4. gününde

    Belediye Başkanı uyardı: Londra'da binlerce kişi evsiz kalabilir

    Çorum'daki yangından acı haber

    MSB: Mavi Vatanımızı sonuna kadar korumakta kararlıyız

    'Ağır hasta sayısında artış devam ediyor'

    'Yarınki Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre karar alınacak'

    Rusya'da tescil edilen Kovid-19 aşısı hakkında DSÖ'den açıklama

    ABD'de son 24 saatte 653 ölüm ve 52 bin yeni vaka!

    Beyrut'ta ölü sayısı 171'e yükseldi

    Güney Sudan'da asker ile siviller çatıştı: En az 118 kişi öldü

    'Herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım'

    Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısına ilişkin açıklama

    Akşener'den 'erken seçim' değerlendirmesi

    'Akdeniz için tüm tedbirler alındı'

    Belarus’ta 2 binden fazla kişi gözaltına alındı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ülkedeki tek pozitif korona
    Süleyman KÖSMENE

    Duâda yanlış olan nedir?
    Genel

    Risale-i Nur çağın sorunlarına cevap veriyor
    Genel

    Gerçeklerle inatlaşılmaz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Bu anlayışla kriz biter mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Sihirbazların büyü deşifresi
    Genel

    Normalleşme şartları yok
    Ahmet BATTAL

    Kolay tercih rehberi - 2
    Risale-i Nur'dan

    Geleceğimizi gösteren bir sinema bulunsaydı...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.