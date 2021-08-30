Güvenliği biz sağlayacağız

Talİban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediklerini ancak Kabil Havaalanı’nın güvenliğini kendilerinin sağlayacağını söyledi.

Euronews’in haberine göre, Mücahit, “Türkiye bizim için önemli bir ülke. Müslüman ve kardeş bir millet. Kalıcı ve iyi ilişkiler kurmak isteriz. Güçlü ve diplomatik ilişkilere sahip olmak isteriz” dedi. “Türkiye ile dostluktan yanayız” diyen Mücahid, NATO üyesi Türkiye’nin askerini Kabil’de istememelerini, “Bunun nedeni, Allah korusun bizimle Türkiye arasında olumsuz bakışın (kötü durumun) meydana gelmemesi” sözleriyle açıkladı. Mücahid, “Afganistan halkı dış ülkelerin güçlerine karşı çok hassas. Biz (Türkiye’ye karşı) hassasiyetin daha fazla artmasını istemeyiz. Dolayısıyla Kabil Havaalanı’nın güvenliğini kendimiz sağlayacağız. Havaalanının bütün kapasitelerini kendimiz kullanabiliriz, ama eğer teknik, ticarî ve diplomatik konular olursa tabiî ki (Türkiye’den) yardım talep edeceğiz” ifadelerini kullandı.