Hafizeler taç giydi

Avustralya’daki Türk okulunda hafız kız öğrenciler taç giydi.

Avustralya’da faaliyet gösteren İlim Koleji’nde hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 3 kız öğrenci için taç giyme töreni düzenlendi. Melbourne’deki İlim Koleji’nin Dallas kampusünde düzenlenen törene, Avustralya Millî Görüş Teşkilâtları Başkanı Ramazan Ötkün, İlim Kolejleri Genel Müdürü Murat Karadağ, Kız Kampusü Müdürü Zeynep Sertel, okul yöneticileri, veliler ve öğrenciler katıldı. Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle başlayan törende yapılan konuşmalarda gelecek yıllarda daha fazla hafız yetiştirileceği vurgulandı. Taç giyen Mehvish Nomani, Aisha Ali-Nadif ve Hilin Yousif de yaptıkları konuşmalarda, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve ailelerine teşekkür etti. İlim Koleji’nde 2013’te başlayan hafızlık programı kapsamında bugüne kadar 9 kız öğrencinin taç giydiğini söyledi.

Hayatıma tatbik etmek istiyorum

Kız Kampüsü Müdürü Sertel, Avustralya’daki müfredatın yanı sıra uyguladıkları hafızlık programına ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, “Elhamdülillah, hem aileleri çok mutlu, hem kızlarımız çok mutlu ve onların böyle taç giydiğini gören kızlarımız da diyor ki ‘Ben de orada olmak istiyorum’. İnşallah bu programdan sonra da kızlarımız tarafından hafızlık programımıza yoğun ilgi olacağını düşünüyoruz.” diye konuştu. Sertel, ailelerin eskiden olduğu gibi çocuklarını dinî eğitim alması için Türkiye’ye veya başka bir ülkeye götürmelerine gerek kalmadığına dikkati çekti. Taç giyen öğrencilerden Nomani de 2017’de başladığı hafızlık eğitimini tamamlamasına katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, “Kur’ân’ın tefsirini ve anlamını öğrenip hayatıma tatbik etmek istiyorum.” diye konuştu. Melbourne - aa