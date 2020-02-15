Haiti'de yetimhanede yangın çıktı: 15 çocuk öldü

Haiti'de, başkent Port-au-Prince'in Kenscoff bölgesindeki bir yetimhanede çıkan yangında, aralarında bebek yaştakilerin de olduğu 15 çocuk öldü.
Savcı Raymonde Jean Antoine, çocuklardan ikisinin yetimhanede, diğerlerinin tedavi için kaldırıldıkları hastanede can verdiğini bildirdi. Savcı, yangında ölenlerin çoğunluğunun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bu arada, yetimhane çalışanlarından Rose-Marie Louis, yangının çıkmasının ardından itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesinin yaklaşık 1,5 saat sürdüğünü belirtti.
Euronews Türkçe