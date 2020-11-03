Hamaney: Azerbaycan'ın tüm toprakları işgalden kurtarılmalı

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Dağlık Karabağ krizinin son bulması için "Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını iade etmesi" gerektiğini söyledi.

Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü vesilesiyle devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşma yapan Hamaney, "İki komşumuz arasındaki savaş acı bir hadisedir. En kısa zamanda sona ermelidir. Azerbaycan'ın tüm toprakları işgalden kurtarılmalı, Ermenilerin de güvenliği korunmalıdır" dedi. Dağlık Karabağ'da, Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarını işgalinden kaynaklı çatışmalara değinen Hamaney, iki ülke arasındaki çatışmaların bölgenin güvenliğine de tehdit oluşturduğunu kaydetti. Hamaney, "İki komşumuz arasındaki savaş acı bir hadisedir. En kısa zamanda sona ermelidir. Azerbaycan'ın tüm toprakları işgalden kurtarılmalı, Ermenilerin de güvenliği korunmalıdır." ifadelerini kullandı. Çatışmaların durdurulması gerektiğini vurgulayan Hamaney, şöyle konuştu: "Bunun temel koşullarından biri, Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını iade etmesidir. Bu kesinlikle yapılmalı ve uluslararası hukukta belirtilen sınırlara riayet edilmelidir. Uluslararası sınırlar işgal edilmemeli ve teröristler de sınırlarımıza yaklaşmamalı. Bunlar sınırlarımıza yaklaşırsa gereği yapılacak. Euronews Türkçe

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